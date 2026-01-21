BH está sob alerta de risco geológico até segunda-feira (26/1)

Belo Horizonte está em alerta para risco geológico até a próxima segunda-feira (26/1). O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal nesta quarta-feira (21/1).

De acordo com o órgão, no final desta tarde, as regiões Noroeste, Oeste e Pampulha estão sob risco forte, o que significa que há acumulado de chuva igual ou maior que 70mm em 72 horas. Nas regionais Norte e Nordeste, o risco é moderado, com volume igual ou maior que 50mm em 48h.

A Defesa Civil de BH orienta a população a tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos durante esse período. Moradores de BH também devem evitar áreas de risco especialmente durante a noite e madrugada, quando a visibilidade é reduzida.

Recomendações de risco geológico

Se observar qualquer um dos sinais abaixo, deixe o imóvel imediatamente e ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193):

•Trincas nas paredes

•Portas e janelas travando

•Rachaduras no solo

•Água escorrendo da base do barranco

•Inclinação de postes ou árvores

•Muros estufados

•Estalos ou barulhos incomuns no terreno

Chuva forte

Moradores de BH deve redobrar a atenção a partir desta quarta-feira. A Defesa Civil municipal informa que há possibilidade de chuva intensa nesta noite, com acumulado estimado de até 80 mm até as 8h de quinta-feira (22/1).

A previsão da Defesa Civil de BH para esta quinta-feira é de chuva extremamente forte e acumulado signficativo.

Recomendações de chuva forte

•Redobre a atenção! Evite áreas alagadas, córregos e ribeirões durante a chuva.

•Não atravesse ruas alagadas nem permita que crianças brinquem em enxurradas ou próximos a cursos d’água.

•Não estacione ou se abrigue sob árvores.

•Mantenha atenção redobrada em encostas e morros.

•Se notar rachaduras, fendas ou minas d’água, acione a Defesa Civil.

•Em caso de fios caídos, ligue para a CEMIG (116) ou corpo de bombeiros (193).

•Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

