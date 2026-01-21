Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES

BH está sob alerta de risco geológico até segunda-feira (26/1)

Defesa Civil municipal orienta a população a tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos durante esse período

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
21/01/2026 18:25

compartilhe

SIGA
x
Alerta é válido até a próxima segunda-feira (26/1)
Alerta é válido até a próxima segunda-feira (26/1) crédito: Reprodução Defesa Civil de BH

Belo Horizonte está em alerta para risco geológico até a próxima segunda-feira (26/1). O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal nesta quarta-feira (21/1). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o órgão, no final desta tarde, as regiões Noroeste, Oeste e Pampulha estão sob risco forte, o que significa que há acumulado de chuva igual ou maior que 70mm em 72 horas. Nas regionais Norte e Nordeste, o risco é moderado, com volume igual ou maior que 50mm em 48h. 

A Defesa Civil de BH orienta a população a tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos durante esse período. Moradores de BH também devem evitar áreas de risco especialmente durante a noite e madrugada, quando a visibilidade é reduzida.

Recomendações de risco geológico

Se observar qualquer um dos sinais abaixo, deixe o imóvel imediatamente e ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193):

•Trincas nas paredes
•Portas e janelas travando
•Rachaduras no solo
•Água escorrendo da base do barranco
•Inclinação de postes ou árvores
•Muros estufados
•Estalos ou barulhos incomuns no terreno

Chuva forte 

Moradores de BH deve redobrar a atenção a partir desta quarta-feira. A Defesa Civil municipal informa que há possibilidade de chuva intensa nesta noite, com acumulado estimado de até 80 mm até as 8h de quinta-feira (22/1).

A previsão da Defesa Civil de BH para esta quinta-feira é de chuva extremamente forte e acumulado signficativo.

Recomendações de chuva forte

•Redobre a atenção! Evite áreas alagadas, córregos e ribeirões durante a chuva.
•Não atravesse ruas alagadas nem permita que crianças brinquem em enxurradas ou próximos a cursos d’água.
•Não estacione ou se abrigue sob árvores.
•Mantenha atenção redobrada em encostas e morros.
•Se notar rachaduras, fendas ou minas d’água, acione a Defesa Civil.
•Em caso de fios caídos, ligue para a CEMIG (116) ou corpo de bombeiros (193).
•Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

alerta bh chuva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay