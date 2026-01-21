BH e outras 550 cidades de MG enfrentam chuvas intensas até quinta (22/1)

Belo Horizonte e outros 550 municípios de Minas Gerais estão sob alerta laranja, ou seja, perigo de chuvas intensas nesta quarta-feira (21/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até as 23h59 de quinta (22/1).

As cidades podem enfrentar chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, e ventos intensos (60 km/h a 100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Recomendações em caso de chuva:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios sob alerta laranja:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Angelândia

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Araçuaí

Araponga

Arapuá

Araújos

Aricanduva

Arinos

Astolfo Dutra

Ataléia

Augusto de Lima

Baldim

Bandeira

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Berilo

Berizal

Bertópolis

Betim

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brás Pires

Braúnas

Brumadinho

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Pajeú

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Campanário

Campo Azul

Canaã

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capelinha

Capim Branco

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caputira

Caraí

Caranaíba

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carmésia

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Catuji

Catuti

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Chalé

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Cipotânea

Claro dos Poções

Coimbra

Coluna

Comercinho

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Cônego Marinho

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Contagem

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Murta

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cuparaque

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Desterro de Entre Rios

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espinosa

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Eugenópolis

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felisburgo

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Funilândia

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guaraciaba

Guaraciama

Guarani

Guarda-Mor

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Iapu

Ibiaí

Ibiracatu

Ibirité

Icaraí de Minas

Igarapé

Igaratinga

Imbé de Minas

Indaiabira

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itacambira

Itacarambi

Itaguara

Itaipé

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaobim

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Itinga

Itueta

Jaboticatubas

Jacinto

Jaguaraçu

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jeceaba

Jenipapo de Minas

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juatuba

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Lassance

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Leopoldina

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Luz

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Maravilhas

Mariana

Marilac

Mário Campos

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Mata Verde

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Matipó

Mato Verde

Matozinhos

Matutina

Medina

Mendes Pimentel

Mercês

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Miradouro

Miraí

Miravânia

Moeda

Moema

Monjolos

Montalvânia

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Era

Nova Lima

Nova Módica

Nova Porteirinha

Nova Serrana

Nova União

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Paineiras

Pai Pedro

Palma

Palmópolis

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade dos Gerais

Pingo d'Água

Pintópolis

Piracema

Piranga

Pirapetinga

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Porto Firme

Poté

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio do Prado

Rio Espera

Rio Manso

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Vermelho

Rodeiro

Rosário da Limeira

Rubelita

Rubim

Sabará

Sabinópolis

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz de Salinas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Retiro

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra dos Aimorés

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Silveirânia

Simonésia

Sobrália

Taiobeiras

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Marias

Tumiritinga

Turmalina

Ubá

Ubaí

Ubaporanga

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

