Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO FATAL

Carro bate de frente com caminhão e motorista morre na MG-050

Vítima ficou presa às ferragens e apresentava sinais vitais logo depois da colisão em Piumhi (MG), na Região Centro-Oeste do estado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/01/2026 10:19 - atualizado em 23/01/2026 10:22

compartilhe

SIGA
x
No caminhão, havia dois ocupantes, que não sofreram ferimentos e dispensaram encaminhamento hospitalar
No caminhão, havia dois ocupantes, que não sofreram ferimentos e dispensaram encaminhamento hospitalar crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

O motorista de um carro morreu ao colidir de frente com um caminhão na madrugada desta sexta-feira (23/1), na rodovia MG-050, em Piumhi (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. Segundo os militares, o condutor do carro ainda apresentava sinais vitais logo depois do impacto, mas estava em estado grave.

Leia Mais

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi enviada ao local e, após avaliação médica, a morte foi constatada ainda na rodovia. A vítima ficou presa às ferragens.

Depois da confirmação da morte, foram acionadas a Perícia Técnica, a Polícia Militar Rodoviária e a concessionária AB Nascentes para os procedimentos legais. Em seguida, o Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caminhão, havia dois ocupantes, que foram avaliados pelas equipes de resgate e não sofreram ferimentos, dispensando encaminhamento hospitalar.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay