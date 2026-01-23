Carro bate de frente com caminhão e motorista morre na MG-050

O motorista de um carro morreu ao colidir de frente com um caminhão na madrugada desta sexta-feira (23/1), na rodovia MG-050, em Piumhi (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. Segundo os militares, o condutor do carro ainda apresentava sinais vitais logo depois do impacto, mas estava em estado grave.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi enviada ao local e, após avaliação médica, a morte foi constatada ainda na rodovia. A vítima ficou presa às ferragens.

Depois da confirmação da morte, foram acionadas a Perícia Técnica, a Polícia Militar Rodoviária e a concessionária AB Nascentes para os procedimentos legais. Em seguida, o Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo do veículo.

No caminhão, havia dois ocupantes, que foram avaliados pelas equipes de resgate e não sofreram ferimentos, dispensando encaminhamento hospitalar.