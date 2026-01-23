Acidente entre carreta e caminhão interdita Anel Rodoviário em BH
Carreta perdeu o freio e colidiu com caminhão baú; lentidão segue até a altura do bairro Buritis
Um acidente entre uma carreta e um caminhão baú no Anel Rodoviário, próximo à passarela do bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte, deixa o trânsito lento no sentido Vitória na manhã desta sexta-feira (23/1). O acidente aconteceu por volta das 10h.
Segundo informações da BHTrans, a carreta perdeu o freio e colidiu com o caminhão baú, fazendo com que este tombasse no Anel, bloqueando o fluxo. A carreta, por sua vez, atravessou a marginal e colidiu com o barranco, debaixo do viaduto do Betânia.
O trânsito segue lento, até a altura do bairro Buritis, na Região Oeste de BH, com apenas a faixa da esquerda liberada. A pista marginal também é usada para desvio.
Não houve feridos. Equipes da BHTrans estão no local, que já está sinalizado. O processo de remoção dos veículos já foi iniciado.