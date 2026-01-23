BH: faixa da MG-356 é interditada por risco de rolamento de pedras

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A faixa da direita da MG-356, próximo ao Shopping Ponteio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditada pela Defesa Civil municipal, na tarde desta sexta-feira (23/1). O bloqueio foi feito na pista em sentido ao Centro.

Conforme o órgão municipal, a interdição é preventiva, por medida de segurança, nas proximidades do radar semafórico.

A interdição foi feita porque há risco de deslocamento e rolamento de pedras. O ideal é que os motoristas trafeguem pelas faixas do meio e da esquerda.

A área é de responsabilidade do DER/MG. Segundo a Defesa Civil, o órgão já foi comunicado para que adote as medidas para mitigar o risco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trecho foi devidamente sinalizado para garantir a segurança dos usuários da via.