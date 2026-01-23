BH: faixa da MG-356 é interditada por risco de rolamento de pedras
O trecho foi sinalizado com cones e fita isolante. Os motoristas devem utilizar as faixas do meio e da esquerda
A faixa da direita da MG-356, próximo ao Shopping Ponteio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditada pela Defesa Civil municipal, na tarde desta sexta-feira (23/1). O bloqueio foi feito na pista em sentido ao Centro.
Conforme o órgão municipal, a interdição é preventiva, por medida de segurança, nas proximidades do radar semafórico.
A interdição foi feita porque há risco de deslocamento e rolamento de pedras. O ideal é que os motoristas trafeguem pelas faixas do meio e da esquerda.
A área é de responsabilidade do DER/MG. Segundo a Defesa Civil, o órgão já foi comunicado para que adote as medidas para mitigar o risco.
O trecho foi devidamente sinalizado para garantir a segurança dos usuários da via.