RISCO GEOLÓGICO

Cidades da Grande BH estão sob alerta de risco de deslizamentos

Pelo menos três municípios da Região Metropolitana de BH estão sob alerta para risco geológico. Previsão indica que a chuva intensa permaneça nos próximos dias

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/01/2026 11:24

Três irmãos, de 5, 7 e 10 anos, e os pais, de 43 e 51, foram atingidos por um desabamento em Sabará (MG), na Grande BH, na manhã desta terça-feira (16/12)
Volume de chuva elevado deixa três cidades da Grande BH sob alerta de risco geológico crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Os municípios de Ibirité (MG), Sabará (MG) e Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sob alerta de risco de deslizamentos e desabamentos devido às fortes chuvas que atingem as cidades.

A primeira cidade a emitir o aviso de atenção foi Ibirité, onde há risco alto de deslizamentos até segunda-feira (26/1). As forças de segurança da cidade alertaram a população nessa quinta-feira (22/1), mas não informaram até quando o alerta é válido.

Já a Defesa Civil de Sabará informou que a intensidade da chuva deixou a cidade sob alerta severo de risco geológico, até segunda-feira (26/1). Nesta madrugada, o muro de uma casa, na Rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro do São Francisco, desabou, mas ninguém se feriu. No dia 16 de dezembro, um menino de 5 anos morreu soterrado em um deslizamento que atingiu a casa da família, na mesma rua.

Já em Contagem, a Defesa Civil municipal emitiu, na manhã de hoje, um alerta severo de risco geológico. Uma mensagem com aviso sonoro foi enviada a celulares cadastrados com localização no município. “Atenção à queda de muros, deslizamentos, desabamentos e encostas sem cobertura vegetal”, dizia o texto.

Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperradas;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

