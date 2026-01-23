Cidades da Grande BH estão sob alerta de risco de deslizamentos
Pelo menos três municípios da Região Metropolitana de BH estão sob alerta para risco geológico. Previsão indica que a chuva intensa permaneça nos próximos dias
Os municípios de Ibirité (MG), Sabará (MG) e Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sob alerta de risco de deslizamentos e desabamentos devido às fortes chuvas que atingem as cidades.
A primeira cidade a emitir o aviso de atenção foi Ibirité, onde há risco alto de deslizamentos até segunda-feira (26/1). As forças de segurança da cidade alertaram a população nessa quinta-feira (22/1), mas não informaram até quando o alerta é válido.
Já a Defesa Civil de Sabará informou que a intensidade da chuva deixou a cidade sob alerta severo de risco geológico, até segunda-feira (26/1). Nesta madrugada, o muro de uma casa, na Rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro do São Francisco, desabou, mas ninguém se feriu. No dia 16 de dezembro, um menino de 5 anos morreu soterrado em um deslizamento que atingiu a casa da família, na mesma rua.
Já em Contagem, a Defesa Civil municipal emitiu, na manhã de hoje, um alerta severo de risco geológico. Uma mensagem com aviso sonoro foi enviada a celulares cadastrados com localização no município. “Atenção à queda de muros, deslizamentos, desabamentos e encostas sem cobertura vegetal”, dizia o texto.
Quais são os sinais de deslizamento?
- Trincas nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperradas;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores.
É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).