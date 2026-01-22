Assine
TEMPORAL

Chuva causa transtornos em Capinópolis e prefeitura decreta emergência

A chuva mais forte ficou concentrada entre 18h30 e 22h30 dessa quarta-feira (21/1), sem ventania forte, mas com grande volume de água

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
22/01/2026 17:10

Chuva deixa transtornos em Capinópolis e Prefeitura decreta emergência
Chuva deixa transtornos em Capinópolis e Prefeitura decreta emergência crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

A chuva contínua em Capinópolis, no Triângulo Mineiro, causou alagamentos e transtornos na cidade desde a madrugada desta quinta-feira (22/1). Houve precipitações em todo o Triângulo Mineiro que, alguns centros urbanos, ultrapassou os 136 milímetros.

A Prefeitura de Capinópolis informou que a chuva mais forte ficou concentrada entre 18h30 e 22h30 dessa quarta-feira (21/1), sem ventania forte, mas com grande volume de água. A administração municipal já havia decretado Situação de Emergência nas áreas afetadas pela chuva na cidade no dia 9 de janeiro (Decreto 5656). 

A água pluvial invadiu casas o que levou a equipes de segurança do município, além de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros a ficarem de prontidão e agirem pela cidade.


O bairro São João foi um dos pontos mais críticos, com registros de ruas destruídas e casas invadidas pela enxurrada. Na avenida Amazonas, houve registro de alagamento, além de destruição do asfalto na rua Juarez Pereira de Souza.


Como boa parte do escoamento vai para o córrego Olaria, que atravessa a cidade, a forte chuva fez o curso d'água transbordar.

A rodovia MGC-154, entre Capinópolis e Ituiutaba, ficou fechada até o início desta quinta-feira por conta das águas de um córrego que invadiu a pista.

Tópicos relacionados:

chuvas minas-gerais triangulo-mineiro

