Chuva causa transtornos em Capinópolis e prefeitura decreta emergência

A chuva contínua em Capinópolis, no Triângulo Mineiro, causou alagamentos e transtornos na cidade desde a madrugada desta quinta-feira (22/1). Houve precipitações em todo o Triângulo Mineiro que, alguns centros urbanos, ultrapassou os 136 milímetros.

A Prefeitura de Capinópolis informou que a chuva mais forte ficou concentrada entre 18h30 e 22h30 dessa quarta-feira (21/1), sem ventania forte, mas com grande volume de água. A administração municipal já havia decretado Situação de Emergência nas áreas afetadas pela chuva na cidade no dia 9 de janeiro (Decreto 5656).



A água pluvial invadiu casas o que levou a equipes de segurança do município, além de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros a ficarem de prontidão e agirem pela cidade.



O bairro São João foi um dos pontos mais críticos, com registros de ruas destruídas e casas invadidas pela enxurrada. Na avenida Amazonas, houve registro de alagamento, além de destruição do asfalto na rua Juarez Pereira de Souza.



Como boa parte do escoamento vai para o córrego Olaria, que atravessa a cidade, a forte chuva fez o curso d'água transbordar.

A rodovia MGC-154, entre Capinópolis e Ituiutaba, ficou fechada até o início desta quinta-feira por conta das águas de um córrego que invadiu a pista.