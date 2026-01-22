Assine
RISCO GEOLÓGICO

Barranco desliza, atinge casa e pessoas são resgatadas na Grande BH

De dezembro a janeiro deste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu a 337 acionamentos relacionados ao risco geológico em MG

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/01/2026 16:11 - atualizado em 22/01/2026 16:13

No início do mês, os bombeiros resgataram um idoso após a casa dele desabar
No início do mês, os bombeiros resgataram um idoso após a casa dele desabar crédito: CBMMG

Quatro adultos e duas crianças precisaram ser resgatadas de um imóvel em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (21/1).

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma equipe foi acionada para ocorrência de deslizamento de barranco, por volta das 22h55.

Segundo a corporação, um barranco cedeu e abriu um buraco em frente à porta da casa. Isso impediu a saída e entrada dos moradores do local.

Havia quatro adultos e duas crianças no imóvel. Eles foram retirados pelos militares em segurança, sem ferimentos. A Defesa Civil foi acionada e interditou a área.

Risco geológico

Nos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, o Corpo de Bombeiros atendeu 337 ocorrências relacionadas ao risco geológico em Minas Gerais. Do total, foram 271 vistorias e 66 registros de desabamento/desmoronamento. 

No início desde mês, os militares resgataram um idoso com vida, após a casa dele desabar no Barreiro. A residência possuía três andares e ocupava uma área de encosta em local íngreme. 

De acordo com a equipe, a permanência da chuva por longos períodos encharca o solo com água, e aumenta a chance de movimentação da terra. Isso potencializa danos às estruturas do terreno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A corporação orienta as pessoas a se manterem vigilantes aos sinais de instabilidade. Nesses casos, os moradores devem sair de casa e procurar lugar seguro, além de acionar o CBMMG via 193.

