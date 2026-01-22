Pré-Carnaval de BH vai chover? Confira a previsão

Os foliões que se preparam para o pré-Carnaval de Belo Horizonte, que começa oficialmente no dia 31 de janeiro, devem se preparar para o tempo incerto de verão. A previsão indica um cenário típico na capital mineira, com dias quentes e abafados, mas com alta probabilidade de pancadas de chuva.

Essa combinação de calor e umidade deve ser a marca registrada durante todo o período que antecede o pré, se estendendo até 13 de fevereiro, sexta anterior ao Carnaval. O sol deve aparecer com força pela manhã e no início da tarde, elevando as temperaturas e exigindo atenção com a hidratação e a proteção da pele. No entanto, o calor contribui para a formação de nuvens carregadas, resultando em chuvas rápidas e, por vezes, intensas.

Para o primeiro fim de semana de folia, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a expectativa é de termômetros variando entre 18°C e 25°C. O dia será de muitas nuvens, e, a partir das 16h até as 19h, a chance de chuva aumenta consideravelmente.

O padrão climático se mantém ao longo das duas semanas de aquecimento para o Carnaval. Os dias seguirão com temperaturas que podem alcançar 28°C, sensação de abafamento e as chamadas "chuvas de verão" como um evento quase diário.

Portanto, a dica é sair de casa preparado para as duas condições, se prevenindo contra as pancadas de chuva que podem surgir sem muito aviso.

Dicas para curtir a folia sem imprevistos

Fantasia inteligente: opte por tecidos leves e que sequem rápido. Acessórios que não estragam com a água também são uma boa escolha para compor o visual.

Proteção dupla: não saia de casa sem protetor solar, mesmo que o céu esteja nublado. Leve na bolsa uma capa de chuva compacta, que é leve e fácil de carregar.

Calçado adequado: prefira tênis confortáveis ou sandálias fechadas que protejam os pés da água e da lama que pode se formar com a chuva.

Hidratação constante: beba muita água ao longo do dia. A movimentação intensa dos blocos aumenta o risco de desidratação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata