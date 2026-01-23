Regiões de BH somam mais da metade da chuva esperada para o mês em 5 dias
Três regionais de Belo Horizonte registraram mais da metade da chuva esperada para os 31 dias do mês. Previsão indica novas precipitações nesta sexta (23/1)
A temporada da chuvas tem sido intensa em Belo Horizonte e algumas regiões da capital registraram mais da metade da chuva esperada para todo o mês em cinco dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional. Entre às 0h de domingo (18/1) e às 6h desta sexta (23/1), as regiões Nordeste, Oeste e Pampulha registraram 171,2mm (51,7%), 186mm (56,2%) e 180mm (54,4%), respectivamente.
O acumulado total também é expressivo, pois, segundo o balanço do órgão municipal, quatro das dez regionais da cidade já ultrapassaram o total esperado para o mês de janeiro. As regiões Barreiro, Nordeste, Noroeste e Oeste superaram a média histórica do mês.
Acumulado de chuvas (mm), das 0h do dia 18 até às 6h do dia 23/1
- Barreiro: 134,1 (40,5%)
- Centro-Sul: 133,3 (40,3%)
- Hipercentro: 147,8 (44,7%)
- Leste: 156,0 (47,1%)
- Nordeste: 171,2 (51,7%)
- Noroeste: 31,8 (9,6%)
- Norte: 103,4 (31,2)
- Oeste: 186,0 56,2%)
- Pampulha: 180,0 (54,4%)
- Venda Nova: 163,6 (49,4%)
Média climatológica de janeiro: 330,9 mm
O volume estimado para janeiro é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Previsão do tempo
Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva. As precipitações colocaram todas as regionais do município sob alerta de risco geológico, pelo menos, até segunda-feira (23/1).
Em pleno verão, a capital também tem marcado baixas temperaturas. A mínima registrada nesta sexta foi de 15,1°C, às 1h, com sensação térmica de 7,3°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 20°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.
Acumulado de chuva até 6h de 23/1
- Barreiro: 355,8 (107,5%)
- Centro-Sul: 326,3 (98,6%)
- Hipercentro: 250,2 (75,6%)
- Leste: 300,8 (90,9)
- Nordeste: 335,8 (101,5%)
- Noroeste: 339,0 (102,4%)
- Norte: 262,0 (79,2%)
- Oeste: 402,4 (121,6%)
- Pampulha: 320,4 (96,8%)
- Venda Nova: 296,2 (89,5%)
Média climatológica de janeiro: 330,9 mm
Risco geológico
Um alerta para risco geológico em diferentes regiões da capital foi emitido nessa terça (20/1), mas sofreu atualizações com o volume de chuva registrado nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.
Quais são os sinais de deslizamento?
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).