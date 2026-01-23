Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Regiões de BH somam mais da metade da chuva esperada para o mês em 5 dias

Três regionais de Belo Horizonte registraram mais da metade da chuva esperada para os 31 dias do mês. Previsão indica novas precipitações nesta sexta (23/1)

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/01/2026 09:53

compartilhe

SIGA
x
Belo Horizonte tem registrado chuva forte e constante nos últimos dias
Belo Horizonte tem registrado chuva forte e constante nos últimos dias crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A temporada da chuvas tem sido intensa em Belo Horizonte e algumas regiões da capital registraram mais da metade da chuva esperada para todo o mês em cinco dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional. Entre às 0h de domingo (18/1) e às 6h desta sexta (23/1), as regiões Nordeste, Oeste e Pampulha registraram 171,2mm (51,7%), 186mm (56,2%) e 180mm (54,4%), respectivamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acumulado total também é expressivo, pois, segundo o balanço do órgão municipal, quatro das dez regionais da cidade já ultrapassaram o total esperado para o mês de janeiro. As regiões Barreiro, Nordeste, Noroeste e Oeste superaram a média histórica do mês.

Leia Mais

Acumulado de chuvas (mm), das 0h do dia 18 até às 6h do dia 23/1

  • Barreiro: 134,1 (40,5%)
  • Centro-Sul: 133,3 (40,3%)
  • Hipercentro: 147,8 (44,7%)
  • Leste: 156,0 (47,1%)
  • Nordeste: 171,2 (51,7%)
  • Noroeste: 31,8 (9,6%)
  • Norte: 103,4 (31,2)
  • Oeste: 186,0 56,2%)
  • Pampulha: 180,0 (54,4%)
  • Venda Nova: 163,6 (49,4%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

O volume estimado para janeiro é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Previsão do tempo

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva. As precipitações colocaram todas as regionais do município sob alerta de risco geológico, pelo menos, até segunda-feira (23/1).

Em pleno verão, a capital também tem marcado baixas temperaturas. A mínima registrada nesta sexta foi de 15,1°C, às 1h,  com sensação térmica de 7,3°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 20°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Acumulado de chuva até 6h de 23/1

  • Barreiro: 355,8 (107,5%)
  • Centro-Sul: 326,3 (98,6%)
  • Hipercentro: 250,2 (75,6%)
  • Leste: 300,8 (90,9)
  • Nordeste: 335,8 (101,5%)
  • Noroeste: 339,0 (102,4%)
  • Norte: 262,0 (79,2%)
  • Oeste: 402,4 (121,6%)
  • Pampulha: 320,4 (96,8%)
  • Venda Nova: 296,2 (89,5%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm 

Acumulado de chuvas (mm), das 0h do dia 18 até às 6h do dia 23/1:

  • Barreiro: 134,1 (40,5%)
  • Centro-Sul: 133,3 (40,3%)
  • Hipercentro: 147,8 (44,7%)
  • Leste: 156,0 (47,1%)
  • Nordeste: 171,2 (51,7%)
  • Noroeste: 31,8 (9,6%)
  • Norte: 103,4 (31,2)
  • Oeste: 186,0 56,2%)
  • Pampulha: 180,0 (54,4%)
  • Venda Nova: 163,6 (49,4%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Risco geológico

Um alerta para risco geológico em diferentes regiões da capital foi emitido nessa terça (20/1), mas sofreu atualizações com o volume de chuva registrado nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

bh chuva clima meteorologia previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay