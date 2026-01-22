Assine
VOLUME DE ÁGUA

Chuva em BH: Ribeirão Arrudas corre risco de transbordar?

Defesa Civil da capital informou que o nível de todos os córregos e ribeirões da cidade estão dentro da normalidade na manhã desta quinta-feira (22/1)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/01/2026 09:47 - atualizado em 22/01/2026 09:51

O nível de água do Ribeirão Arrudas está alto na altura do Bairro São Geraldo, na Região Leste de BH
O nível de água do Ribeirão Arrudas está alto na altura do Bairro São Geraldo, na Região Leste de BH crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Diante da alta quantidade de chuva registrada nas últimas horas, o nível do Ribeirão Arrudas, que passa por diferentes regiões de Belo Horizonte, subiu. No entanto, a Defesa Civil de BH afirmou que não há risco de transbordamento e que o volume de água está dentro da normalidade.

Segundo o órgão municipal, todos os ribeirões e córregos trabalham "dentro da sua capacidade operacional" nesta quinta-feira (22/1) e, portanto, não apresentam riscos. "Caso a situação mude, a Defesa Civil atuará no bloqueio de vias para evitar acidentes".

Apesar de estar dentro da normalidade, o nível exato em que o Ribeirão Arrudas se encontra na manhã desta quinta não foi informado pelo órgão, pois a aferição pode mudar rapidamente, a depender da chuva.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o dia terá chuva extremamente forte e acumulado significativo. A média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional, mas a previsão indica que chova até 90mm hoje, o que significa mais de um quarto (27%) do total esperado para todo o mês.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estabelece que 1 milímetro de chuva por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Entretanto, a Defesa Civil de BH informou que a capital deve registrar entre 200 e 300mm de chuva até sexta-feira (23/1). De acordo com a empresa de meteorologia MetSul, a capital mineira tem alto risco de chuva, por vezes de forte a intensa, entre hoje e sábado (24/1), com possibilidade de precipitação torrencial em alguns momentos. Essa previsão indica que pode haver transtornos, como alagamentos e enchentes.

Até às 5h30 desta quinta, a Região Oeste havia contabilizado 327,6mm, ou seja, 99% do esperado para todo o mês. Conforme a meteorologia, a temperatura mínima registrada foi de 15,7°C às 5h na estação Cercadinho, na Região Oeste, com a sensação térmica térmica de 6,2°C. A máxima hoje não deve passar dos 20°C. Já a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80% à tarde. O dia na capital mineira é de céu encoberto com chuva, por vezes fortes, e a qualquer hora.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 5h30 em 22/1:

  • Barreiro: 283,2 (85,6%)
  • Centro-Sul: 265,4 (80,2)
  • Hipercentro: 182,8 (55,2%)
  • Leste: 221,2 (66,8%)
  • Nordeste: 254 (76,8%)
  • Noroeste: 270,6 (81,8%)
  • Norte: 245,4 (74,2%)
  • Oeste: 327,6 (99%)
  • Pampulha: 249,8 (75,5%)
  • Venda Nova: 209,8 (63,4%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Risco geológico

Um alerta para risco geológico em diferentes regiões da capital foi emitido nessa terça (20/1), mas sofreu atualizações com o volume de chuva registrado nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Há um alerta moderado para as regionais Centro-Sul e Barreiro e outro, forte, para as regionais Pampulha, Leste, Noroeste, Oeste, Norte, Nordeste, Venda Nova e Hipercentro, válido até segunda-feira (26/1). A situação é consequência das fortes chuvas registradas nos últimos dias na cidade e a previsão de novas precipitações ao longo da semana.

Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperradas;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

