Chuva forte deve atingir BH na manhã desta quinta-feira: veja a previsão
Estimativa da Defesa Civil é de chuva extremamente forte e acumulado significativo para a capital mineira
Os temporais não dão trégua para os moradores de Belo Horizonte. A previsão para a manhã desta quinta-feira (22/1) é de chuva extremamente forte e acumulado significativo para a capital mineira. A Defesa Civil do município chegou a emitir alertas para precipitações e risco geológico, válido até às 8h.
Nesta quinta-feira, o dia será de céu encoberto com chuva, por vezes fortes, e a qualquer hora. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 16 °C, enquanto a máxima deverá ser de 21 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 80%, à tarde.
Além de Belo Horizonte, outras 550 cidades de Minas Gerais deverão enfrentar chuvas fortes nesta quinta-feira. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações em caso de chuva:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).