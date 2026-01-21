Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

Chuva forte deve atingir BH na manhã desta quinta-feira: veja a previsão

Estimativa da Defesa Civil é de chuva extremamente forte e acumulado significativo para a capital mineira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/01/2026 18:42

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH na tarde deste sábado (3/1)
Chuva forte deverá atingir a capital mineira na manhã desta quinta-feira (22/1) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Os temporais não dão trégua para os moradores de Belo Horizonte. A previsão para a manhã desta quinta-feira (22/1) é de chuva extremamente forte e acumulado significativo para a capital mineira. A Defesa Civil do município chegou a emitir alertas para precipitações e risco geológico, válido até às 8h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesta quinta-feira, o dia será de céu encoberto com chuva, por vezes fortes, e a qualquer hora. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 16 °C, enquanto a máxima deverá ser de 21 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 80%, à tarde.

Além de Belo Horizonte, outras 550 cidades de Minas Gerais deverão enfrentar chuvas fortes nesta quinta-feira.  Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Leia Mais

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações em caso de chuva:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tópicos relacionados:

belo-horizonte chuva clima defesacivil previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay