Todas as regiões de BH estão sob alerta de risco de deslizamentos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva sem trégua em Belo Horizonte (MG) acende o alerta para risco geológico em todas as regiões da capital. De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Na terça-feira (20/1), o órgão municipal emitiu um alerta moderado para a Região Oeste e outro, forte, para a Região Noroeste, válido até segunda-feira (26/1). No entanto, o indicativo de chuva aumentou e o alerta sofreu alterações: todas as regionais da cidade estão sob alerta de risco forte. Conforme a meteorologia, a cidade pode registrar um total de 300mm até amanhã (23/1), sendo que 90mm podem ser contabilizados apenas nesta quinta.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A média de chuva aguardada para esta semana é observada com atenção, uma vez que a média climatológica de precipitação é de 330,9 milímetros (mm) em cada regional de BH. Isto é, pode chover em uma semana o estimado para todo o mês. A situação é agravada pela previsão diária de chuva, pois, entre hoje e a manhã de quarta-feira (21/1), o município pode registrar até 90 mm – quadro que acende um alerta para transtornos, estragos e até tragédias intensificadas pelos temporais, como os deslizamentos.

Chuva pode intensificar o risco de deslizamentos?



De acordo com a geógrafa Letícia Oliveira Freitas, a preocupação com desastres ambientais no período chuvoso é uma realidade não só de BH, mas de muitos municípios no Brasil. Isso porque as cidades encontram-se com o solo cada vez mais impermeabilizado, ocupado por edificações, ruas e outras estruturas urbanas, e os cursos d’água estão cobertos e sem áreas de preservação permanente.

“O cenário é de escoamento superficial com grande volume de chuva e rápida velocidade, em decorrência do relevo com declividade acentuada, da ausência de áreas verdes, do alto grau de impermeabilização do solo e das deficiências do sistema de drenagem, que resultam em ocorrência de pontos de alagamentos, enchentes e deslizamentos”, explica a geógrafa.

Segundo Letícia, a irregularidade das chuvas, principalmente na forma de extremos com grande volume de precipitação em um curto período, é consequência das mudanças climáticas. Como efeito das alterações do clima, ela destaca que esses extremos têm sido cada vez mais frequentes e severos, afetando a qualidade de vida, a segurança, a saúde e a infraestrutura.

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

O que fazer em caso de chuva?

De acordo com a empresa de meteorologia MetSul, a capital mineira tem alto risco de chuva, por vezes forte a intensa, entre hoje e sábado (24/1) com possibilidade de precipitação torrencial em alguns momentos. Essa previsão indica que pode haver transtornos, como alagamentos e enchentes.

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações