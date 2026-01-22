Chuva provoca enxurrada em cidade do interior de Minas
Chuva forte afetou 79 famílias de Pescador (MG), no interior do estado. Imagens mostram ruas sendo inundas por uma forte enxurrada
O período chuvoso em Minas Gerais tem contabilizado problemas e transtornos. A cidade de Pescador, no Vale do Rio Doce, registrou chuva intensa, que causou enxurradas na tarde dessa quarta-feira (21/1).
De acordo com a Prefeitura de Pescador, a cidade registrou 75 milímetros (mm) de precipitação em apenas uma hora e 40 minutos, causando transtornos em diversos pontos do município, conforme imagens que circulam nas redes sociais.
Em vídeos publicados por internautas, é possível observar a escadaria da Paróquia São Pedro, localizada na Praça São Pedro, no Centro da cidade, inundada pela chuva. Nas imagens, a água barrenta corre com força até a rua.
Segundo o Executivo municipal, a Defesa Civil realiza, nesta quinta (22/1), trabalhos de limpeza nas vias atingidas.
Ao todo, 79 famílias foram afetadas pela chuva, e a previsão indica possibilidade de mais precipitação. Por isso, a Defesa Civil de Pescador reforça o alerta em áreas de risco.