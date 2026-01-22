Chuva provoca enxurrada em cidade do interior de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O período chuvoso em Minas Gerais tem contabilizado problemas e transtornos. A cidade de Pescador, no Vale do Rio Doce, registrou chuva intensa, que causou enxurradas na tarde dessa quarta-feira (21/1).

De acordo com a Prefeitura de Pescador, a cidade registrou 75 milímetros (mm) de precipitação em apenas uma hora e 40 minutos, causando transtornos em diversos pontos do município, conforme imagens que circulam nas redes sociais.

Em vídeos publicados por internautas, é possível observar a escadaria da Paróquia São Pedro, localizada na Praça São Pedro, no Centro da cidade, inundada pela chuva. Nas imagens, a água barrenta corre com força até a rua.

Segundo o Executivo municipal, a Defesa Civil realiza, nesta quinta (22/1), trabalhos de limpeza nas vias atingidas.

Ao todo, 79 famílias foram afetadas pela chuva, e a previsão indica possibilidade de mais precipitação. Por isso, a Defesa Civil de Pescador reforça o alerta em áreas de risco.

