VALE DO JEQUITINHONHA

Camping próximo a cachoeira fica ilhado e grupo é resgatado pelos bombeiros

Campistas estavam instalados nas proximidades da Cachoeira do Telésforo, em Conselheiro Mata, distrito de Diamantina

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
21/01/2026 23:30

Cachoeira do Telésforo, em Conselheiro Mata, distrito de Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais
Cachoeira do Telésforo, em Conselheiro Mata, distrito de Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais

Um grupo de 28 pessoas, que estava hospedado em um camping nas proximidades da Cachoeira do Telésforo, em Conselheiro Mata, distrito de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, ficou ilhado devido às fortes chuvas registradas na região. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a estrada que dá acesso ao local ficou alagada.

O CBMMG foi acionado na noite desta terça-feira (20/1) e enviou uma equipe para resgatar os campistas. No grupo, que estava no camping há 3 dias, havia também crianças. Todos foram auxiliados a atravessar o trecho alagado e encaminhados a um local seguro.

Ainda segundo informações do CBMMG, a área do acampamento é particular: os responsáveis pelo espaço teriam disponibilizado água e alimentos ao grupo, além da estrutura disponível no local, de modo que ninguém ficou desabrigado. Tampouco há registro de feridos. 

