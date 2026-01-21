Camping próximo a cachoeira fica ilhado e grupo é resgatado pelos bombeiros
Campistas estavam instalados nas proximidades da Cachoeira do Telésforo, em Conselheiro Mata, distrito de Diamantina
compartilheSIGA
Um grupo de 28 pessoas, que estava hospedado em um camping nas proximidades da Cachoeira do Telésforo, em Conselheiro Mata, distrito de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, ficou ilhado devido às fortes chuvas registradas na região. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a estrada que dá acesso ao local ficou alagada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Chuva fecha cachoeiras na Serra do Cipó
- Fechada há meses, igreja barroca em Diamantina é danificada pela chuva
- BH e outras 550 cidades de MG enfrentam chuvas intensas até quinta (22/1)
O CBMMG foi acionado na noite desta terça-feira (20/1) e enviou uma equipe para resgatar os campistas. No grupo, que estava no camping há 3 dias, havia também crianças. Todos foram auxiliados a atravessar o trecho alagado e encaminhados a um local seguro.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda segundo informações do CBMMG, a área do acampamento é particular: os responsáveis pelo espaço teriam disponibilizado água e alimentos ao grupo, além da estrutura disponível no local, de modo que ninguém ficou desabrigado. Tampouco há registro de feridos.