BR-251: preso motorista de ônibus envolvido em acidente que deixou 5 mortos

O motorista do ônibus envolvido em um acidente ocorrido na noite de quarta-feira (21/10), na BR-251, no Norte de Minas, e que resultou na morte de cinco pessoas, foi preso pela Policia Civil, no final da tarde de quinta-feira (22/1). Ele tinha fugido do local do acidente, sem prestar socorro às vítimas e, por isso, também não fez o teste do bafômetro. Segundo a policia, o condutor, de 38 anos, também foi identificado como o proprietário do ônibus.

Conforme a PC, ele vai responder pelos crimes de “homicídio culposo no trânsito, com agravante de omissão de socorro, lesão corporal na direção de veículo automotor, e fuga do local do acidente”.

O ônibus tombou no Km 474 da BR 251, na descida da perigosa “serra de Francisco Sá”, a três quilômetros da área urbana do município, deixando 43 feridos (nove graves e 34 com lesões leves), além de cinco vitimas fatais, entre elas, um bebê. O desastre aconteceu por volta das 22h30 de quarta-feira.

O ônibus fazia o trajeto de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e seguia no sentido Salinas/Francisco Sá. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt), o veículo e a empresa responsável por ele estão irregulares, sem autorização para a viagem, o que caracteriza a operação como transporte clandestino.

A ANTT também informou que o mesmo ônibus já havia sido autuado 30 vezes entre os anos de 2025 e 2026. De acordo com o órgão, das 30 autuações registradas, cinco são relacionadas ao transporte rodoviário — incluindo irregularidades em equipamentos obrigatórios e a realização de transporte sem a devida autorização — e 25 por evasão de postos de pesagem. O veículo também foi apreendido em outubro do ano passado por irregularidades.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o motorista do ônibus foi preso e autuado em flagrante após se apresentar espontaneamente na delegacia de Francisco Sá, acompanhado de um advogado, no final da tarde de quinta-feira.

De acordo nota da Polícia Civil, o homem confessou ser o proprietário do ônibus e declarou ter conhecimento de graves problemas no sistema de freios do veículo. Informou, ainda, ser proprietário da empresa de turismo responsável pela viagem e que não possuía as autorizações legais para a atividade.

O motorista foi autuado em flagrante pela delegada Jennifer Caroline dos Reis, que instaurou inquérito sobre o caso. Após os procedimentos de polícia judiciária, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.