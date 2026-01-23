Assine
overlay
Início Gerais
FISCALIZAÇÃO

Foragida do Paraná é presa dentro de ônibus na BR-381, em Betim

Mulher tinha mandado de prisão em aberto expedido Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
23/01/2026 11:08

compartilhe

SIGA
x
Fiscalização não é feita só com passageiros, mas de bagageiro e estrutura do ônibus
Fiscalização não é feita só com passageiros, mas de bagageiro e estrutura do ônibus crédito: PRF

Uma mulher de 39 anos foi presa nessa quinta-feira (22/1) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização de veículos de transporte coletivo, no quilômetro 492 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher era procurada pela Justiça do Paraná.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A prisão da passageira ocorreu depois que os policiais constatarem a existência de um Mandado de Prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu, no Paraná, pelo crime de associação ao tráfico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A princípio, a mulher disse que desconhecia tal mandado, que consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Mas, com a confirmação, ela foi presa e levada para a Delegacia de Polícia de Betim, onde aguardará a transferência para o estado sulista.

Tópicos relacionados:

br-381 foragida minas-gerais parana prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay