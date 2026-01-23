Foragida do Paraná é presa dentro de ônibus na BR-381, em Betim

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 39 anos foi presa nessa quinta-feira (22/1) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização de veículos de transporte coletivo, no quilômetro 492 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher era procurada pela Justiça do Paraná.

A prisão da passageira ocorreu depois que os policiais constatarem a existência de um Mandado de Prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu, no Paraná, pelo crime de associação ao tráfico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A princípio, a mulher disse que desconhecia tal mandado, que consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Mas, com a confirmação, ela foi presa e levada para a Delegacia de Polícia de Betim, onde aguardará a transferência para o estado sulista.