Mulher é presa ao levar grande quantidade de droga em carro de aplicativo

Uma mulher de 23 anos foi presa por tráfico de drogas dentro de um carro de aplicativo. A suspeita havia tomado o veículo em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e tinha como destino a cidade de Conselheiro Pena, a cerca de 93 quilômetros de distância, na mesma região. Dentro de uma mochila, ela levava grande quantidade de maconha.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), ao qual a reportagem teve acesso, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu a informação sobre as drogas e o itinerário do veículo, que foi interceptado na entrada de Conselheiro Pena.

Durante a abordagem os agentes sentiram cheiro de maconha e notaram uma substância suspeita na mochila, que estava entreaberta ao lado da passageira. Os militares, então, ordenaram que a mulher e o motorista desembarcassem e encontraram oito barras de maconha, além de dois blocos com a mesma droga prensada, dentro da mochila.

De acordo com o BO, a mulher não quis dar explicações e permaneceu em silêncio. Ela foi presa em flagrante pela equipe da PMMG. A suspeita foi inicialmente encaminhada para o hospital de Conselheiro Pena, onde passou por uma avaliação médica. Em seguida, foi conduzida a uma unidade policial.

Por sua vez, o motorista do veículo, um homem de 41 anos, informou aos policiais que faz corridas em Governador Valadares e que havia buscado a passageira após acionamento via aplicativo. Ele foi envolvido no caso apenas como testemunha.