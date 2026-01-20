Homem é assassinado a tiros em boca de fumo na favela do Pau Comeu, em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 24 anos foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (20/1), localizada na Rua Arauto, na Favela do Pau Comeu, no Bairro São Lucas, na Região Leste de Belo Horizonte. No local, funcionava um ponto de venda de drogas, popularmente conhecido como "boca de fumo". A vítima tinha passagens pela polícia.

Policiais que compareceram ao local ainda aguardavam os resultados periciais para traçar uma linha mais precisa para as investigações. Porém, informações preliminares levantadas pelos agentes reforçam a hipótese de que o assassinato pode estar ligado a uma disputa entre facções rivais pela boca de fumo.

Após o crime, testemunhas relataram que helicópteros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sobrevoavam a comunidade. Até o momento da publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

Disputa entre facções

A comunidade do Pau Comeu é considerada estratégica para a distribuição de mercadorias ilícitas, uma vez que dá acesso às regiões Leste, Centro-Sul e, consequentemente, também à Região Norte da capital. Por isso, a região tem dido disputada por facções criminosas, entre as quais o Comando Vermelho. Por outro lado, grupos de traficantes que comandam a favela vêm demonstrando resistência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No início do ano, moradores sofreram ameaças feitas por meio de mensagens em redes sociais: tratava-se de uma espécie de alerta, que soa como um toque de recolher. Em 2025, foram registradas mortes de integrantes ligados ao Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP) e Primeiro Comando Puro (PCC).