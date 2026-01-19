Assine
overlay
Início Gerais
DUAS MORTES

Duas pessoas são executadas em disputa de facções no Morro das Pedras

Vítimas foram mortas em um bar. Atiradores estavam em moto e fugiram depois do crime

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/01/2026 10:30

compartilhe

SIGA
x
Apesar da presença constante da PM, crimes continuam a acontecer no Morro das Pedras
Apesar da presença constante da PM, crimes continuam a acontecer no Morro das Pedras crédito: PMMG

A polícia ainda não tem pistas do assassinato de duas pessoas no Morro das Pedras, Região Oeste de BH, na madrugada desse domingo (18/1). Um adolescente de 14 e um homem de 32 foram executados com tiros na cabeça. Outra adolescente, de 17 anos, também foi ferida no ataque e está internada no Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O fato ocorreu no fim da Avenida Silva Lobo, em um ponto conhecido como Praça do Sereno, na Vila São Jorge. Segundo a PM, a execução é fruto da disputa de território entre duas facções criminosas.

Imagens de câmeras de segurança na região, mostaram como foi a dinânica do ataque. As três vítimas estavam em um bar, próximo a um local conhecido como Praça do Sereno, quando uma motocicleta com dois ocupantes parou na porta.

As duas pessoas desembarcaram, sacaram revólveres e começaram a atirar nas vítimas. Assim que os alvos caíram, eles montaram na moto e fugiram, em alta velocidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PM, o adolescente tinha registro policial de tráfico de drogas na mesma região. Já a vítima de 32 anos não tinha passagem pela polícia.

Tópicos relacionados:

homicidio morro-das-pedras pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay