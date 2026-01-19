Duas pessoas são executadas em disputa de facções no Morro das Pedras

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A polícia ainda não tem pistas do assassinato de duas pessoas no Morro das Pedras, Região Oeste de BH, na madrugada desse domingo (18/1). Um adolescente de 14 e um homem de 32 foram executados com tiros na cabeça. Outra adolescente, de 17 anos, também foi ferida no ataque e está internada no Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

O fato ocorreu no fim da Avenida Silva Lobo, em um ponto conhecido como Praça do Sereno, na Vila São Jorge. Segundo a PM, a execução é fruto da disputa de território entre duas facções criminosas.

Imagens de câmeras de segurança na região, mostaram como foi a dinânica do ataque. As três vítimas estavam em um bar, próximo a um local conhecido como Praça do Sereno, quando uma motocicleta com dois ocupantes parou na porta.

As duas pessoas desembarcaram, sacaram revólveres e começaram a atirar nas vítimas. Assim que os alvos caíram, eles montaram na moto e fugiram, em alta velocidade.

Segundo a PM, o adolescente tinha registro policial de tráfico de drogas na mesma região. Já a vítima de 32 anos não tinha passagem pela polícia.