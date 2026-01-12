Bala perdida mata homem na região do Barreiro
Suspeita é de que atiradores sejam integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP)
Morreu, no Hospital Júlia Kubitschek, o homem de 41 anos que foi alvejado por balas perdidas, na tarde de domingo (11/1), na Vila Cemig, região do Barreiro, zona oeste de Belo Horizonte. A vítima tinha sido atingida no abdômen e na perna esquerda. Os tiros foram efetuados por dois homens que estavam numa motocicleta.
Segundo testemunhas, o homem que atirou estava na garupa da motocicleta e é conhecido da polícia. A vítíma não era o alvo dos disparos.
O relatório do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar informa que uma mulher contou que o alvo seria seu filho, e não a vítima. Segundo ela, seu filho estava na rua, quando percebeu a aproximação da motocicleta.
Ele reconheceu os ocupantes da moto ao mesmo tempo em que ouvia sua mãe gritar para que corresse. Ao ver o alvo correndo, o garupeiro passou a atirar. Os tiros não atingiram o alvo, mas a vítima.
A PM descobriu, ainda, que os envolvidos integrariam um grupo de traficantes, e que estariam envolvidos no ataque ocorrido na Vila Esperança, no Bairro Flávio Marques Lisboa, em dezembro último, quando duas pessoas morreram e nove ficaram feridas. Eles seriam ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).
A vítima foi socorrida, ainda com vida, pela Polícia Miltiar e o Samu. Levado para o Hospital Sarah Kubitschek, não resistiu aos ferimentos e morreu.