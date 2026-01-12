MG: homem em situação de rua é morto a pedradas enquanto dormia

Um homem em situação de rua, de 38 anos, morreu ao ser apedrejado enquanto dormia na Avenida São João Batista, no centro de Martins Soares (MG), na Zona da Mata. O crime ocorreu durante a madrugada de domingo (11/1) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas em uma borracharia próxima.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram a equipe do Samu prestando atendimento à vítima, que apresentava graves ferimentos na cabeça. O homem chegou a ser levado para a unidade de saúde, mas já deu entrada sem vida.

Durante as primeiras buscas, a PM ouviu uma mulher que afirmou namorar a vítima há cerca de um mês. Ela relatou que ambos dormiam na calçada quando, por volta das 5h, saiu para buscar água em um posto de combustíveis. Ao retornar, encontrou o companheiro ensanguentado e voltou ao posto para pedir ajuda, momento em que o socorro foi acionado. A mulher afirmou não ter visto nem ouvido nada durante o ataque.

Imagens de câmeras de segurança, no entanto, mostraram uma dinâmica diferente. De acordo com os registros, dois homens, de 38 e 31 anos, chegaram ao local por volta das 1h50. Enquanto um deles observava a movimentação da via, o outro utilizou uma pedra para golpear repetidamente a cabeça da vítima, que dormia na calçada ao lado da testemunha. Depois do crime, os suspeitos deixaram o local tranquilamente, seguindo em direção à BR-262, no sentido do Espírito Santo.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu as pedras utilizadas no homicídio. A mulher foi novamente questionada e manteve a versão inicial de que não presenciou nem ouviu o crime. No entanto, não foi informado no boletim se as câmeras flagraram ela presente no assassinato.

Durante rastreamento pela BR-262, os policiais abordaram um andarilho que estava às margens da rodovia. Ele contou que havia consumido bebidas alcoólicas com os suspeitos na noite anterior e que chegou a ser convidado para dormir próximo a um restaurante, junto com a vítima, mas recusou e seguiu viagem.

As buscas continuaram e, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, os dois suspeitos foram localizados e presos por volta do meio-dia, às margens da BR-262. O homem de 31 anos se identificou como travesti e afirmou ter participado do homicídio. Já o suspeito de 38 anos confessou o crime e afirmou que matou a vítima por desavenças antigas, alegando que havia fraturado um dedo em uma briga anterior com o homem, ocorrida em Governador Valadares (MG).

Ainda segundo a PM, o autor disse que passou a noite bebendo com a vítima e aguardou o momento oportuno para cometer o homicídio. Ambos, que também são moradores de rua, receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, onde o caso será investigado. Ainda não há informações sobre a outra mulher.