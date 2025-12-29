Pessoa em situação de rua é presa por quebrar vidro de biblioteca em BH
Depredação da Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, ocorreu na noite do último sábado (27/12). Homem foi detido perambulando próximo à Avenida Brasil
compartilheSIGA
Uma pessoa em situação de rua, de 26 anos foi preso nesse domingo (28/12) por ter quebrado, com um murro, um dos vidros da frente da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade, no Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo a Polícia Militar, o dano ao patrimônio ocorreu na noite do último sábado (27). O homem estaria se instalando no local. Ele estaria lanchando quando foi abordado por um vigia do prédio.
- Grande BH: corpo de homem é encontrado em casa revirada
- Defesa Civil interdita apartamentos na Pampulha, em BH, após incêndio
- Tremor em Araxá: o que causou o abalo e pode acontecer de novo?
Esse vigilante teria pedido que ele deixasse o local, pois não poderia permanecer ali. Nesse instante, o homem se irritou a deu um soco na vidraça, que se partiu.
Em seguida, o homem pegou sua trouxa e saiu correndo do lugar. Os policiais militares tiveram acesso a imagens de uma câmera de segurança. A imagem com o rosto do homem foi distribuída na rede da PM.
Ele foi preso na esquina da Rua Cláudio Manoel com Avenida Brasil, enquanto perambulava. Os policiais o levaram para a 2ª Central Digital, onde foi feito o flagrante. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Plantão, na Lagoinha.
A biblioteca
A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa é a principal da capital mineira e de Minas Gerais. Ela foi criada em 2 de junho de 1854, através da Lei 1.087, pelo Governador Juscelino Kubitschek.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O objetivo, segundo JK, foi visar a democratização do acesso à informação, à literatura e à leitura. É uma referência para as demais bibliotecas públicas mineiras e como um centro de preservação da memória bibliográfica.