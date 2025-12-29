Assine
DEPREDAÇÃO

Pessoa em situação de rua é presa por quebrar vidro de biblioteca em BH

Depredação da Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, ocorreu na noite do último sábado (27/12). Homem foi detido perambulando próximo à Avenida Brasil

Ivan Drummond
Repórter
Repórter
29/12/2025 11:18

Morador de rua estava próximo à porta de entrada da Biblioteca Pública
Pessoa em situação de rua estava próxima à porta de entrada da Biblioteca Pública crédito: Redes sociais

Uma pessoa em situação de rua, de 26 anos foi preso nesse domingo (28/12) por ter quebrado, com um murro, um dos vidros da frente da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade, no Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o dano ao patrimônio ocorreu na noite do último sábado (27). O homem estaria se instalando no local. Ele estaria lanchando quando foi abordado por um vigia do prédio.

  

Esse vigilante teria pedido que ele deixasse o local, pois não poderia permanecer ali. Nesse instante, o homem se irritou a deu um soco na vidraça, que se partiu.

Em seguida, o homem pegou sua trouxa e saiu correndo do lugar. Os policiais militares tiveram acesso a imagens de uma câmera de segurança. A imagem com o rosto do homem foi distribuída na rede da PM.

Ele foi preso na esquina da Rua Cláudio Manoel com Avenida Brasil, enquanto perambulava. Os policiais o levaram para a 2ª Central Digital, onde foi feito o flagrante. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Plantão, na Lagoinha.

A biblioteca

A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa é a principal da capital mineira e de Minas Gerais. Ela foi criada em 2 de junho de 1854, através da Lei 1.087, pelo Governador Juscelino Kubitschek.

O objetivo, segundo JK, foi visar a democratização do acesso à informação, à literatura e à leitura. É uma referência para as demais bibliotecas públicas mineiras e como um centro de preservação da memória bibliográfica.

