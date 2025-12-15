Tremor em Araxá: o que causou o abalo e pode acontecer de novo?

Um tremor de terra assustou os moradores de Araxá, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na sexta-feira (12/12), sendo sentido também em municípios vizinhos como Ibiá, Pratinha, Perdizes, Santa Juliana e Sacramento. O abalo, com magnitude inicialmente estimada em 4.4, mas consolidada em 4.29 na escala Richter, foi um dos mais fortes já registrados na área e levantou questionamentos sobre sua origem e a possibilidade de novos eventos. A causa está ligada à geologia única da região, que favorece a ocorrência desses sismos.

O município de Araxá está localizado sobre uma estrutura geológica conhecida como Complexo Alcalino de Araxá, uma antiga formação vulcânica com cerca de 60 milhões de anos. Essa estrutura possui diversas falhas e fissuras naturais no subsolo. Com o tempo, a pressão geológica se acumula nessas fraturas e, quando liberada subitamente, gera os tremores de terra.

Esses eventos são chamados de sismos intraplaca, pois ocorrem no interior de uma placa tectônica, e não em suas bordas, onde a atividade sísmica é muito mais intensa e frequente, como no Chile ou no Japão. Embora tremores de menor intensidade sejam relativamente comuns na região, o abalo de magnitude 4.29 foi sentido com mais força por ter ocorrido a uma profundidade considerada rasa, de apenas 7,12 quilômetros.

O que esperar daqui para frente?

Segundo o Centro de sismologia da USP, ao contrário do senso comum, sismos no Brasil são relativamente frequentes. Tremores com magnitudes entre 2 e 3 ocorrem praticamente todas as semanas em alguma região do país. Eventos um pouco mais fortes, como este de magnitude 3,9, são menos comuns, ocorrendo em média cerca de duas vezes por ano no território brasileiro.

A região de Araxá, assim como grande parte do estado de Minas Gerais, apresenta histórico de atividade sísmica. O último tremor registrado anteriormente na região ocorreu em 15 de dezembro de 2024, com magnitude 3,1 mR. Em geral, sismos dessa magnitude não causam danos estruturais, embora possam ser sentidos pela população local e gerar incômodo ou preocupação momentânea. Tremores de terra não podem ser previstos, e, portanto, não é possível afirmar se novos abalos ocorrerão.

Apesar do susto, a probabilidade de um terremoto de grande magnitude e com potencial destrutivo no Brasil é extremamente baixa. O país está situado no centro da Placa Sul-Americana, uma posição geograficamente estável e segura. Os tremores que ocorrem no território nacional, como o de Araxá, raramente ultrapassam magnitudes que possam causar danos estruturais graves a edificações preparadas.

As autoridades locais de defesa civil monitoram a situação e orientam a população sobre como agir em caso de novos abalos. A recomendação principal é manter a calma, afastar-se de janelas e objetos que possam cair e procurar abrigo em locais seguros, como debaixo de mesas ou em vãos de portas.

O que fazer durante um abalo sísmicos?

Se estiver dentro de casa:

Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor. Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair. Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro. Não utilize elevadores.

Na rua:

Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações. Evite permanecer perto de muros e estruturas com risco de queda.

Se estiver dirigindo: Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções. Permaneça no veículo até o tremor passar.



Qual a escala de magnitude dos terremotos?

Até 2,5 - Terremoto geralmente não é sentido, mas registrado pelo sismógrafo;

2,5 a 5,4 - Frequentemente sentidos, mas causam apenas pequenos danos;

5,5 a 6,0 - Pequenos danos a prédios e outras estruturas;

6,1 a 6,9 - Muitos danos são causados em áreas bem povoadas;

7,0 a 7,9 - Grande terremoto, causa sérios danos;

8,0 ou mais - Enorme terremoto, pode destruir comunidades inteiras próximas ao epicentro.

