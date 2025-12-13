Tremor de magnitude 4.4 assusta moradores de Araxá

crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press. Brasil. Araxa - MG. Cidades com mairoes e mnores indices de violencia no estado. Araxa e a cidade com menor indice de homicidios do estado. Na foto, vista parcial da cidade.

Moradores de Araxá, no Triângulo Mineiro, foram surpreendidos por um tremor de terra na noite dessa sexta-feira (12/12). O abalo sísmico teve magnitude de 4.4 e foi registrado às 22h10. No momento, o tremor foi sentido em vários pontos da cidade. A Defesa Civil informou que não há registro de danos materiais ou feridos, mas alertou para possibilidade de novas ocorrências.

Segundo a Prefeitura de Araxá, as mineradoras da cidade foram acionadas e informaram que as barragens estão estáveis. Como medida de prevenção, a situação das estruturas está sendo acompanhada para verificar possíveis alterações estruturais.

Uma moradora relatou ter sentido a casa tremer na zona rural. Ela e o marido ficaram encostados nas paredes do imóvel até o terremoto passar.

Em nota, a administração municipal alertou os moradores para a circulação de informações falsas, incluindo áudios e mensagens com vozes alteradas por inteligência artificial. Já a Defesa Civil apontou a possibilidade de novos tremores e orientou a população a manter a calma e procurar locais seguros em casos de novos abalos sísmicos.

Quais as orientações para abalos sísmicos?

Se estiver dentro de casa:



Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor. Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair. Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro. Não utilize elevadores.

Na rua:

Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações. Evite permanecer perto de muros e estruturas com risco de queda.

Se estiver dirigindo:

Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções. Permaneça no veículo até o tremor passar.

Qual a escala de magnitude dos terremotos?

Até 2,5 - Terremoto geralmente não é sentido, mas registrado pelo sismógrafo;

2,5 a 5,4 - Frequentemente sentidos, mas causam apenas pequenos danos;

5,5 a 6,0 - Pequenos danos a prédios e outras estruturas;

6,1 a 6,9 - Muitos danos são causados em áreas bem povoadas;

7,0 a 7,9 - Grande terremoto, causa sérios danos;

8,0 ou mais - Enorme terremoto, pode destruir comunidades inteiras próximas ao epicentro.

Histórico recente

Em agosto e setembro deste ano, Minas Gerais teve o registro de 12 tremores de terra pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo.

01/08 - Planura (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.2 mR

Planura (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.2 mR 15/08 - Araçuaí (Vale do Jequitinhonha): Magnitude 1.9 mR

Araçuaí (Vale do Jequitinhonha): Magnitude 1.9 mR 23/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 1.9 mR

Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 1.9 mR 24/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 2.5 mR

Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 2.5 mR 25/08 - Pirajuba (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.8 mR

Pirajuba (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.8 mR 26/08 - Frutal (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.3 mR

Frutal (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.3 mR 4/9 - Crisólita, no Vale do Mucuri - 2.5 mR



Crisólita, no Vale do Mucuri - 2.5 mR 8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 2.0 mR



Capim Branco, Região Central de Minas - 2.0 mR 8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 1.9 mR

Capim Branco, Região Central de Minas - 1.9 mR 11/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR



Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR 11/9 - Frutal, Triângulo Mineiro - 2.2 mR



Frutal, Triângulo Mineiro - 2.2 mR 12/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR

*Com informações de Folha Press