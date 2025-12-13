Tremor de magnitude 4.4 assusta moradores de Araxá
Abalo foi sentido na noite dessa sexta-feira (12/12). Apesar do susto, não houve registro de danos materiais ou de feridos
Moradores de Araxá, no Triângulo Mineiro, foram surpreendidos por um tremor de terra na noite dessa sexta-feira (12/12). O abalo sísmico teve magnitude de 4.4 e foi registrado às 22h10. No momento, o tremor foi sentido em vários pontos da cidade. A Defesa Civil informou que não há registro de danos materiais ou feridos, mas alertou para possibilidade de novas ocorrências.
Segundo a Prefeitura de Araxá, as mineradoras da cidade foram acionadas e informaram que as barragens estão estáveis. Como medida de prevenção, a situação das estruturas está sendo acompanhada para verificar possíveis alterações estruturais.
Uma moradora relatou ter sentido a casa tremer na zona rural. Ela e o marido ficaram encostados nas paredes do imóvel até o terremoto passar.
Em nota, a administração municipal alertou os moradores para a circulação de informações falsas, incluindo áudios e mensagens com vozes alteradas por inteligência artificial. Já a Defesa Civil apontou a possibilidade de novos tremores e orientou a população a manter a calma e procurar locais seguros em casos de novos abalos sísmicos.
Quais as orientações para abalos sísmicos?
Se estiver dentro de casa:
- Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor. Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair. Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro. Não utilize elevadores.
Na rua:
- Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações. Evite permanecer perto de muros e estruturas com risco de queda.
Se estiver dirigindo:
- Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções. Permaneça no veículo até o tremor passar.
Qual a escala de magnitude dos terremotos?
- Até 2,5 - Terremoto geralmente não é sentido, mas registrado pelo sismógrafo;
- 2,5 a 5,4 - Frequentemente sentidos, mas causam apenas pequenos danos;
- 5,5 a 6,0 - Pequenos danos a prédios e outras estruturas;
- 6,1 a 6,9 - Muitos danos são causados em áreas bem povoadas;
- 7,0 a 7,9 - Grande terremoto, causa sérios danos;
- 8,0 ou mais - Enorme terremoto, pode destruir comunidades inteiras próximas ao epicentro.
Histórico recente
Em agosto e setembro deste ano, Minas Gerais teve o registro de 12 tremores de terra pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo.
- 01/08 - Planura (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.2 mR
- 15/08 - Araçuaí (Vale do Jequitinhonha): Magnitude 1.9 mR
- 23/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 1.9 mR
- 24/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 2.5 mR
- 25/08 - Pirajuba (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.8 mR
- 26/08 - Frutal (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.3 mR
- 4/9 - Crisólita, no Vale do Mucuri - 2.5 mR
- 8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 2.0 mR
- 8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 1.9 mR
- 11/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR
- 11/9 - Frutal, Triângulo Mineiro - 2.2 mR
- 12/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR
*Com informações de Folha Press