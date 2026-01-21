Assine
ROUBO

BH: ladrões fogem e se escondem em casa, mas acabam presos após perseguição

Durante a fuga, o grupo abandonou um veículo, que desceu a rua descontrolado e acabou invadindo uma Umei

21/01/2026 19:17 - atualizado em 21/01/2026 19:21

Com os suspeitos, os policiais apreenderam duas pistolas, 8kg de maconha e uma quantidade menor de cocaína
Com os suspeitos, os policiais apreenderam duas pistolas, 8kg de maconha e uma quantidade menor de cocaína crédito: PMMG/Divulgação

Uma perseguição policial terminou com a prisão de três suspeitos na tarde desta quarta-feira (21/1), em Belo Horizonte. Após realizar um roubo, o trio fugiu em um carro, que, porém, acabou sendo localizado por uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Bairro Tupi, na Região Norte da capital.

Ao perceberem os policiais, os suspeitos aceleraram, mas foram perseguidos. Quando chegaram ao Bairro Monte Azul, também na Região Norte, o grupo abandonou o veículo e iniciou uma fuga a pé, adentrando em uma área de mata.

Logo após o abandono, o veículo, que havia sido deixado em um declive, desceu a via desgovernado e acabou atingindo uma Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) no Bairro Rosarinha, já em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Na sequência, os suspeitos entraram em uma casa para se esconder, mas foram localizados e presos após uma denúncia. Com eles, os agentes da PMMG apreenderam duas pistolas, 8 quilos de maconha e uma quantidade menor de cocaína. 

