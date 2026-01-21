Assine
BH: motociclista que realizava catira é executado a tiros

Moradores encontraram a vítima caída ao solo, com várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/01/2026 08:28

O homicídio do motociclista aconteceu no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG)
O homicídio do motociclista aconteceu no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG)

Um motociclista de 48 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (20/1), no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada depois de os moradores encontrarem a vítima caída ao solo, com várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. No local, os militares localizaram diversas cápsulas deflagradas espalhadas pela via e constataram grande quantidade de sangue.

Informações repassadas ao 190 indicam que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos contra a vítima, que também estava em uma moto.

Durante conversas com familiares e amigos, a PM apurou que o homem era conhecido por realizar “catiras” - negociações informais envolvendo veículos, um processo de troca de bens sem necessariamente usar dinheiro - e que, por esse motivo, mantinha desavenças frequentes com diferentes pessoas. Os familiares relataram ainda que a vítima já havia sido presa e cumprido pena por vários anos, mas não informaram o motivo. 

O Samu foi acionado e confirmou a morte no local. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos, e o corpo foi encaminhado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML). A motocicleta da vítima foi liberada ao proprietário, que seria o enteado do homem.

Até o momento, os suspeitos e a motocicleta utilizada no crime não foram identificados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

