Homem mata a própria mãe, fere sobrinho e mata cachorro em BH

Um homem de 42 anos matou a própria mãe, de 82 anos, feriu um sobrinho de 14 anos e assassinou o cachorro da família na noite dessa terça-feira (20/1), no Bairro Piratininga, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito contou aos militares que se desentendeu com familiares e os manteve presos na varanda da residência. Ele se recusou a permitir a entrada da PM, que só conseguiram acessar o imóvel depois de arrombar o cadeado do portão, com autorização da irmã do suspeito.

Dentro da casa, a história era diferente, os policiais encontraram nos quartos a idosa já sem vida, o cachorro morto e o adolescente gravemente ferido, ainda com sinais vitais. O jovem foi socorrido pela PM e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves.

O Samu confirmou a morte da mulher. Segundo a equipe, a vítima apresentava perfurações na cabeça, boca e tórax, além de marcas de enforcamento no pescoço. O animal também apresentava diversas perfurações.

Durante a ocorrência, foi constatado que o suspeito havia sido mordido pelo cachorro, sendo encaminhado ao Hospital João XXIII para receber medicação preventiva contra raiva.

Aos militares, o homem afirmou que estaria em surto psicológico e disse não se lembrar dos fatos. A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos técnicos. O suspeito, filho da vítima, foi encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.