Suspeito de homicídio na Bahia é preso ao desembarcar em Confins

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite do último domingo (18/1), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, um homem procurado pela Polícia Civil da Bahia, pelo crime de homicídio. Ele estava em um voo oriundo de Lisboa, Portugal.

Havia um mandado de prisão temporária, expedido no âmbito de investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia, relacionado à apuração de homicídio qualificado ocorrido em junho de 2025, em Salvador.

A prisão foi realizada durante o desembarque internacional, quando o passageiro se apresentava no guichê da Aduana.

Em consulta aos sistemas informatizados, os policiais federais constataram a existência do mandado de prisão em aberto.

O atendente solicitou, imediatamente, apoio operacional, e uma equipe da PF se dirigiu à área de desembarque internacional, onde o mandado foi cumprido.

O procedimento foi comunicado à Polícia Civil baiana, e o preso, encaminhado ao estabelecimento prisional competente sob escolta de policiais federais, onde permanecerá, até a transferência.