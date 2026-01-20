Suspeito de matar rival em frente à família em MG é preso em Goiás

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um dos suspeitos de matar um homem em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, no último domingo (18/1), foi preso na cidade de Itumbiara (GO), a 134 quilômetros de distância. A vítima foi morta a tiros dentro de casa, no Bairro Luizote de Freitas. O crime foi presenciado pelo seu filho e esposa. Outros dois suspeitos são procurados.

O homem foi preso pela Polícia Militar de Goiás, em parceria com as polícias Civil e Militar de Minas Gerais. Ele estava escondido com a esposa, que também foi detida em flagrante. Com o casal foi encontrada uma arma, do mesmo calibre usado para matar a vítima no Triângulo Mineiro, e um celular. O material foi apreendidos.

De acordo com o delegado Carlos Fernandes, o investigado e a vítima se conheciam por terem participado juntos de um homicídio ocorrido em 2013. À época, a vítima, ainda menor de idade, recebeu medida socioeducativa de três anos de internação. Desde então, segundo as investigações, o homem vinha sendo ameaçado pelo antigo cúmplice.

“Dias antes do crime, o suspeito procurou a vítima, proferiu ameaças e determinou que ele assumisse integralmente a responsabilidade por aquele homicídio. A vítima afirmou que havia deixado o mundo do crime e que não iria assumir”, explicou o delegado.

Ainda conforme Fernandes, a pressão teria aumentado em razão de um júri popular relacionado com o crime de 2013, marcado para outubro deste ano.

Como foi o crime?

Segundo a PCMG, no dia em que a vítima foi baleada ela estava com a família em um quarto construído no fundo de um lote, no Bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia. Em determinado momento, três homens encapuzados invadiram o imóvel e dispararam diversas vezes contra o rival.

A vítima chegou a ser socorrida pela Polícia Militar e encaminhada a uma unidade de saúde da região, mas morreu. No local do crime, foram encontradas cápsulas de munição calibre .380.

Apesar da prisão de um dos envolvidos, as investigações continuam para identificar e localizar os outros dois suspeitos da execução.

