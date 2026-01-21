Três adolescentes são presas suspeitas de homicídio no interior de Minas
Trio alterou a cena do crime e inventou versão de que o tiro que matou o homem foi acidental, diz polícia. Caso aconteceu na Zona da Mata nesta quarta (21)
Três adolescentes de 16 anos foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) suspeitas de matar, com um tiro, um homem. O homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (21/1) em Matipó (MG), na Zona da Mata. A vítima, que não teve a idade divulgada, é natural do Rio Grande do Norte e tem envolvimento com diversas ocorrências policiais, afirma a corporação.
Segundo o capitão Emílio Oliveira Plaster, da 12ª Região, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem havia sido assassinado e encontrou a vítima dentro de uma casa, em uma região conhecida como loteamento do Celinho. Conforme os registros, ele já não apresentava sinais vitais e tinha um ferimento de tiro na coxa direita.
As três meninas estavam na casa e, segundo o capitão da PM, alteraram a cena do crime e combinaram uma versão de que o homem havia dado um tiro acidental em si mesmo. No entanto, as três se contradisseram e, em certo momento, uma delas admitiu ter sido a responsável pelo disparo.
Um outro homem também estava na casa no momento do assassinato. Ele fugiu e levou consigo a arma usada no crime. O homem ainda não foi encontrado, mas já foi identificado.
Os três celulares foram recolhidos e as três adolescentes foram apreendidas por ato infracional análogo a homicídio e fraude processual. Elas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Matipó para as demais providências e o caso segue sob investigação.