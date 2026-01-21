Três adolescentes são presas suspeitas de homicídio no interior de Minas

Três adolescentes de 16 anos foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) suspeitas de matar, com um tiro, um homem. O homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (21/1) em Matipó (MG), na Zona da Mata. A vítima, que não teve a idade divulgada, é natural do Rio Grande do Norte e tem envolvimento com diversas ocorrências policiais, afirma a corporação.

Segundo o capitão Emílio Oliveira Plaster, da 12ª Região, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem havia sido assassinado e encontrou a vítima dentro de uma casa, em uma região conhecida como loteamento do Celinho. Conforme os registros, ele já não apresentava sinais vitais e tinha um ferimento de tiro na coxa direita.

As três meninas estavam na casa e, segundo o capitão da PM, alteraram a cena do crime e combinaram uma versão de que o homem havia dado um tiro acidental em si mesmo. No entanto, as três se contradisseram e, em certo momento, uma delas admitiu ter sido a responsável pelo disparo.

Um outro homem também estava na casa no momento do assassinato. Ele fugiu e levou consigo a arma usada no crime. O homem ainda não foi encontrado, mas já foi identificado.

Os três celulares foram recolhidos e as três adolescentes foram apreendidas por ato infracional análogo a homicídio e fraude processual. Elas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Matipó para as demais providências e o caso segue sob investigação.