FRAUDE PROCESSUAL

Três adolescentes são presas suspeitas de homicídio no interior de Minas

Trio alterou a cena do crime e inventou versão de que o tiro que matou o homem foi acidental, diz polícia. Caso aconteceu na Zona da Mata nesta quarta (21)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
21/01/2026 17:14

Segundo a PM, um outro homem que estava na casa fugiu com a arma usada no crime e ainda não foi encontrado
Segundo a PM, um outro homem que estava na casa fugiu com a arma usada no crime e ainda não foi encontrado crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Três adolescentes de 16 anos foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) suspeitas de matar, com um tiro, um homem. O homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (21/1) em Matipó (MG), na Zona da Mata. A vítima, que não teve a idade divulgada, é natural do Rio Grande do Norte e tem envolvimento com diversas ocorrências policiais, afirma a corporação. 

Segundo o capitão Emílio Oliveira Plaster, da 12ª Região, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem havia sido assassinado e encontrou a vítima dentro de uma casa, em uma região conhecida como loteamento do Celinho. Conforme os registros, ele já não apresentava sinais vitais e tinha um ferimento de tiro na coxa direita. 

As três meninas estavam na casa e, segundo o capitão da PM, alteraram a cena do crime e combinaram uma versão de que o homem havia dado um tiro acidental em si mesmo. No entanto, as três se contradisseram e, em certo momento, uma delas admitiu ter sido a responsável pelo disparo.

Um outro homem também estava na casa no momento do assassinato. Ele fugiu e levou consigo a arma usada no crime. O homem ainda não foi encontrado, mas já foi identificado.

Os três celulares foram recolhidos e as três adolescentes foram apreendidas por ato infracional análogo a homicídio e fraude processual. Elas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Matipó para as demais providências e o caso segue sob investigação.

