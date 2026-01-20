PC rastreia tornozeleira e prende homem que matou mulher na frente do filho

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

"O supeito alegou que a matou porque ela o delatou por tráfico de drogas, no ano passado, mas suspeitamos que também tenha sido por ciúmes, pois ele suspeitava que a ex-companheira teria tido casos com outros homens enquanto ele esteve na cadeia”.

A afirmação é do delegado Bruno Pires Avelar, da Delegacia de Homicídios de Curvelo, na Região Central de Minas, que investigou o desaparecimento e feminicídio de Thaís Mendes da Silva, de 24 anos. Ela estava estava desaparecida desde o dia 11 de janeiro e o corpo foi encontrado nesta segunda-feira (19/1), numa área de mata, em Curvelo.

O autor, Carlos Daniel Moreira Campos, de 24 anos, era ex-companheiro de Thaís. Eles tiveram um filho, juntos, um menino de 6 anos que presenciou o crime cometido pelo pai.

“O casal estava junto, na madrugada do sábado para domingo (11/1). Carlos Daniel buscou Thaís no serviço - ela trabalhava no bar de seu ex-marido -, e a levou para sua casa. Lá, eles dormiram, e ainda de madrugada, acordaram e tiveram uma discussão. Nesse instante, foi quando ela pediu para que Carlos a levasse embora para a casa dela”, conta o delegado. “O filho acordou nesse instante”.

Depois de saírem da casa, os dois continuaram a discutir dentro do carro. O filho do casal estava no colo da mãe. “Foi quando Carlos Daniel sacou o revólver e deu um tiro na perna esquerda de Thaís”, conta o delegado.

Logo após o tiro, Carlos Daniel parou o veículo e Thaís desceu e saiu correndo, apesar do ferimento. Ela foi seguida ppelo suspeito, que a cercou debaixo de uma árvore e deu-lhe dois tiros no peito. “Tudo presenciado pelo filho”, esclarece o delegado.

Carlos Daniel jogou o corpo de Thaís no meio do mato e deixou o local com o filho. Na segunda-feira (13/1), ele chamou uma mototáxi, onde colocou o filho e mandou que o piloto o levasse à casa da avó materna.

Na casa da avó, o menino contou o que tinha acontecido e a família resolveu fazer uma denúncia na polícia. Desde então, teve início a investigação e a busca por Carlos Daniel. Como ele é condenado e usava tornozeleira após conseguir uma condicional, o rastreamento do aparelho foi a primeira ação.

E o rastreamento da tornozeleira foi o que possibilitou a localização de Carlos Daniel, que foi preso no Bairro Ponte Nova, na zona rural de Curvelo.

Carlos Daniel foi ouvido na delegacia, onde permanece preso. O delegado diz que pretende encerrar o inquérito em dois dias e remetê-lo à Justiça. “O menino, filho do casal, foi levado por nós, para o Conselho Tutelar e ele ficará com a avó materna”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia







