Julgado na Irlanda brasileiro acusado de matar namorada mineira em 2023

Começou, nesta segunda-feira (12/1), o julgamento do mineiro Miller Pacheco, de 29 anos, acusado de matar a ex-namorada, também mineira, Bruna Fonseca, à época com 28 anos, na cidade de Cork, na Irlanda, na Europa.

O corpo de Bruna foi encontrado em um apartamento localizado na Liberty Street, na manhã de 1º de janeiro de 2023, com sinais de espancamento e estrangulamento. Segundo o jornal local The Irish Sun, ela havia se mudado para o país havia apenas quatro meses para estudar inglês, em setembro de 2022.

Bruna é natural de Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, e se formou em biblioteconomia pelo Centro Universitário de Formiga, em 2018. Ela trabalhava com limpeza no Hospital da Universidade de Mercy na época do assassinato. Conforme apurado pela imprensa local, a instituição descreveu Bruna como uma profissional dedicada e uma colega “muito estimada”.

Na época, o primo de Bruna, Denis Palhares, relatou ao jornal Irish Examiner que ela era “a prima favorita de todos os primos”, além de ser a sobrinha mais amada pelos tios e tias e era a filha e melhor amiga de sua mãe. “Bruna tinha um jeito doce e era adorada por isso. Ela sempre foi muito prestativa com os outros e sempre foi admirada por sua humildade e seu jeito doce de ser”, afirmou.

Após a morte, familiares e amigos de Bruna arrecadaram fundos para a repatriação do corpo ao Brasil e conseguiram cerca de €50 mil (cerca de R$ 313.000, na cotação atual). O sepultamento aconteceu em Formiga em 16 de janeiro de 2023.

O caso é analisado pelo Central Criminal Court, instância responsável pelos crimes mais graves registrados no país. Então namorado de Bruna, Miller, que também é da mesma região de Minas Gerais, foi formalmente acusado e está preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Central Criminal Court sobre o andamento do julgamento e a Corte ainda não nos retornou. O espaço segue em aberto.