Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Julgado na Irlanda brasileiro acusado de matar namorada mineira em 2023

Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta com sinais de violência na cidade de Cork, na ilha da Irlanda, na Europa

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
12/01/2026 17:20

compartilhe

SIGA
x
Bruna Fonseca morava na Irlanda há cerca de 4 meses quando foi encontrada morta em um apartamento
Bruna Fonseca morava na Irlanda há cerca de 4 meses quando foi encontrada morta em um apartamento crédito: Social Media Collect/The Irish Sun

Começou, nesta segunda-feira (12/1), o julgamento do mineiro Miller Pacheco, de 29 anos, acusado de matar a ex-namorada, também mineira, Bruna Fonseca, à época com 28 anos, na cidade de Cork, na Irlanda, na Europa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O corpo de Bruna foi encontrado em um apartamento localizado na Liberty Street, na manhã de 1º de janeiro de 2023, com sinais de espancamento e estrangulamento. Segundo o jornal local The Irish Sun, ela havia se mudado para o país havia apenas quatro meses para estudar inglês, em setembro de 2022.

Leia Mais

Bruna é natural de Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, e se formou em biblioteconomia pelo Centro Universitário de Formiga, em 2018. Ela trabalhava com limpeza no Hospital da Universidade de Mercy na época do assassinato. Conforme apurado pela imprensa local, a instituição descreveu Bruna como uma profissional dedicada e uma colega “muito estimada”.

Na época, o primo de Bruna, Denis Palhares, relatou ao jornal Irish Examiner que ela era “a prima favorita de todos os primos”, além de ser a sobrinha mais amada pelos tios e tias e era a filha e melhor amiga de sua mãe. “Bruna tinha um jeito doce e era adorada por isso. Ela sempre foi muito prestativa com os outros e sempre foi admirada por sua humildade e seu jeito doce de ser”, afirmou.

Após a morte, familiares e amigos de Bruna arrecadaram fundos para a repatriação do corpo ao Brasil e conseguiram cerca de €50 mil (cerca de R$ 313.000, na cotação atual). O sepultamento aconteceu em Formiga em 16 de janeiro de 2023.

O caso é analisado pelo Central Criminal Court, instância responsável pelos crimes mais graves registrados no país. Então namorado de Bruna, Miller, que também é da mesma região de Minas Gerais, foi formalmente acusado e está preso. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Central Criminal Court sobre o andamento do julgamento e a Corte ainda não nos retornou. O espaço segue em aberto.

Tópicos relacionados:

assassinato europa feminicidio homicidio irlanda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay