Julgado na Irlanda brasileiro acusado de matar namorada mineira em 2023
Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta com sinais de violência na cidade de Cork, na ilha da Irlanda, na Europa
Começou, nesta segunda-feira (12/1), o julgamento do mineiro Miller Pacheco, de 29 anos, acusado de matar a ex-namorada, também mineira, Bruna Fonseca, à época com 28 anos, na cidade de Cork, na Irlanda, na Europa.
O corpo de Bruna foi encontrado em um apartamento localizado na Liberty Street, na manhã de 1º de janeiro de 2023, com sinais de espancamento e estrangulamento. Segundo o jornal local The Irish Sun, ela havia se mudado para o país havia apenas quatro meses para estudar inglês, em setembro de 2022.
Bruna é natural de Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, e se formou em biblioteconomia pelo Centro Universitário de Formiga, em 2018. Ela trabalhava com limpeza no Hospital da Universidade de Mercy na época do assassinato. Conforme apurado pela imprensa local, a instituição descreveu Bruna como uma profissional dedicada e uma colega “muito estimada”.
Na época, o primo de Bruna, Denis Palhares, relatou ao jornal Irish Examiner que ela era “a prima favorita de todos os primos”, além de ser a sobrinha mais amada pelos tios e tias e era a filha e melhor amiga de sua mãe. “Bruna tinha um jeito doce e era adorada por isso. Ela sempre foi muito prestativa com os outros e sempre foi admirada por sua humildade e seu jeito doce de ser”, afirmou.
Após a morte, familiares e amigos de Bruna arrecadaram fundos para a repatriação do corpo ao Brasil e conseguiram cerca de €50 mil (cerca de R$ 313.000, na cotação atual). O sepultamento aconteceu em Formiga em 16 de janeiro de 2023.
O caso é analisado pelo Central Criminal Court, instância responsável pelos crimes mais graves registrados no país. Então namorado de Bruna, Miller, que também é da mesma região de Minas Gerais, foi formalmente acusado e está preso.
A reportagem entrou em contato com a Central Criminal Court sobre o andamento do julgamento e a Corte ainda não nos retornou. O espaço segue em aberto.