FUGA EM ALTA VELOCIDADE

MG: motorista embriagado e com CNH suspensa foge da PRF na BR-251

Condutor tentou escapar da fiscalização por cerca de 10 quilômetros em Santa Cruz de Salinas

QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
27/01/2026 09:42

Condutor tentou evadir da fiscalização por cerca de 10 Kms
Condutor tentou evadir da fiscalização por cerca de 10 Kms crédito: Reprodução/PRF

Um motorista embriagado e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira (26/1), no km 248 da BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas.

Segundo a PRF, o condutor de uma Toyota Hilux branca, com placas de Taiobeiras (MG), desobedeceu a uma ordem de parada durante fiscalização de rotina e tentou fugir da equipe policial. A tentativa de evasão se estendeu por aproximadamente 10 quilômetros, sendo encerrada após um acompanhamento tático, quando o veículo foi interceptado em uma estrada vicinal.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Em consulta aos sistemas de segurança pública, também foi verificado que o condutor estava com a CNH suspensa, com penalidade vigente no período de 19 de dezembro de 2025 a 17 de junho de 2026.

O motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Taiobeiras, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

