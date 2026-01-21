PRF diz que há 'riscos' em caminhada de Nikolas: 'Sem comunicação prévia'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou, nesta quarta-feira (21/1), que não foi informada previamente sobre a "caminhada pela liberdade", protesto promovido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em que o parlamentar e outros políticos de direita vão percorrer mais de 200km entre as cidades de Paracatu (MG) e Brasília (DF). Entre as justificativas da manifestação, está a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Por meio de comunicado, a corporação informou que monitora o deslocamento feito pelo grupo de parlamentares. No entanto, menciona a existência de "riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via" por conta da ausência de uma comunicação prévia.



Ainda foi descrito que a falta da comunicação impediu planejamento antecipado por parte das autoridades, para que fosse possível mitigar situações de risco para o trecho em que os parlamentares caminham durante o protesto.

A concessionária responsável por administrar o trecho entre Paracatu (MG) e Cristalina (GO), a Via Cristais, também relatou que "acompanha antentamente o evento" junto a outras autoridades competentes. Além disso, informou que o fluxo está lento nas proximidades do quilômetro 105, em Cristalina, no sentido norte (Brasília). Isso acontece em razão da interdição parcial da pista.

"A Via Cristais mantém comunicação ativa em todos os seus canais de informação, incluindo painéis de mensagens variáveis ao longo da rodovia, alertando os motoristas sobre a presença de pessoas na pista e orientando para a condução segura", relatou.



O Correio procurou, mas não obteve resposta da assessoria de imprensa de Nikolas Ferreira. O espaço segue aberto para manifestações. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.