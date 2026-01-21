Vaiado em agenda com Lula, Eduardo Leite reage: 'Esse é o amor que venceu?'
Governador reagiu às manifestações durante evento com Lula no RS, pediu respeito institucional e criticou a hostilidade política
compartilheSIGA
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), foi alvo de vaias durante discurso em um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades, nessa terça-feira (20/1), no município de Rio Grande, na Região Sul do estado. Assim que foi chamado ao palco, Leite enfrentou resistência de parte da plateia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diante das manifestações, o governador reagiu de forma direta. “Este é o amor que venceu o medo? Não, né? Então vamos respeitar”, afirmou, em sua primeira resposta às vaias. Na sequência, destacou que participava do evento no exercício de seu papel institucional e defendeu a cooperação entre diferentes esferas de governo.
- Eduardo Leite diz que ação da família Bolsonaro no tarifaço é imperdoável
- Eduardo Leite quer ser candidato à Presidência, mas futuro é incerto
“É importante que possamos ter a compreensão que somos diferentes, pensamos de maneira diferente, a gente não precisa pensar igual”, disse. “Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente”, continuou o governador, ao pedir que o público respeitasse o caráter institucional da cerimônia. Segundo ele, atitudes como as vaias alimentam ressentimentos e aprofundam a radicalização política.
“Aqui é um ambiente institucional, é o presidente da República, não é um comício eleitoral. É o governador do estado eleito pela mesma população que escolheu o presidente. O que essa postura faz é incendiar na outra metade ainda mais ódio, rancor e mágoa”, declarou.
Leia Mais
Lula esteve no Rio Grande do Sul pela primeira vez em 2026 para participar da cerimônia de assinatura de contratos para a construção de cinco navios.
Críticas a Leite
Eduardo Leite é alvo recorrente de críticas de setores da esquerda por seu histórico político. Em 2018, apoiou publicamente o então candidato Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Já em 2022, no embate entre Lula e Bolsonaro, Leite se manteve neutro, embora seja identificado como um político de centro-direita.
Outro ponto frequentemente lembrado por críticos ocorreu durante a pandemia da covid-19. À época, Leite confirmou ter ligado para o então governador de São Paulo, João Doria, à época no PSDB, para repassar um pedido de um ministro do governo Bolsonaro para que o início da vacinação contra a covid fosse adiado. São Paulo acabou sendo o primeiro estado a iniciar a imunização no país.
Em entrevista, Leite afirmou que não solicitou o adiamento. “Em nenhum momento pedi adiamento da vacinação. O ministro me ligou. Eu liguei para o meu colega de partido e colega governador e relatei o telefonema que recebi, para cumprir a praxe. E dei, inclusive, razão a Doria para iniciar a vacinação”, disse à época.
Em nenhum momento pedi adiamento da vacinação. O ministro me ligou. Eu liguei para o meu colega de partido e colega governador e relatei o telefonema que recebi, pra cumprir a praxe. E dei, inclusive, razão a Doria para iniciar a vacinação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 18, 2021