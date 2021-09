Eduardo Leite: 'Foi um erro colocar Bolsonaro no poder'

Governador do RS, Eduardo Leite (foto: Agência Brasil/Reprodução) O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que o maior erro do Brasil foi ter colocado o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no poder. Nas eleições presidenciais de 2018, Leite apoiou o atual chefe do Executivo Federal.

De acordo com o governador, a inflação, o desemprego, o desmatamento na Amazônia e a pandemia, deveriam ser os verdadeiros inimigos do Brasil. "Não há outros brasileiros”, afirmou.





“Mas Bolsonaro se engana: nossas cores e nosso país não têm dono. Iremos defender os brasileiros e a democracia que ele ataca. Foi um erro colocar Bolsonaro no poder. Está cada vez mais claro que é um erro mantê-lo lá”, disse.

Neste 7 de setembro, apoiadores do presidente saíram às ruas. Os atos foram inflamados pelo presidente. Nos últimos meses, Bolsonaro vem falando para apoiadores que ganhou as eleições presidenciais de 2018 em primeiro turno.

Para o presidente, as eleições foram fraudadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As declarações ampliaram as tensões entre Bolsonaro e o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, também ministro do STF.

Barroso defende que as eleições são justas e que as declarações do presidente não passam de fake news.





Após diversos xingamentos do presidente direcionados a Barroso, ao TSE e também ao STF, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.





A ação implodiu uma verdadeira “guerra” contra o Supremo. Agora, apoiadores do presidente protestam contra a Corte, a favor do voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e Moraes, e caso a Corte não seja extinta, a implantação de um regime militar.