Simone Tebet: Congresso está vigilante e tem instrumento para conter retrocesso

Líder da bancada feminina no Senado, Simone Tebet (MDB-MS), rebateu neste Dia da Independência, 7, declarações do presidente Jair Bolsonaro, as quais, segundo ela, estão recheadas de "insinuações, ameaças e ações constantes contra a ordem democrática e as liberdades públicas". Para Tebet, "o Congresso Nacional CN está vigilante e tem instrumentos constitucionais para conter qualquer tentativa de retrocesso".



Pelo Twitter, Tebet compartilhou junto com a mensagem, gravação de Ulysses Guimarães, copartidário do MDB e quem ocupou o cargo de presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988.



"Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após tantos anos de lutas e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e da Democracia bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo", disse Ulysses no discurso proferido durante a cerimônia de promulgação da Constituição de 1988.