Bolsonaro tem imagem negativa junto a 53% dos eleitores, mostra Genial/Quaest

Condenado por tentativa de golpe e preso em Brasília, Jair Bolsonaro é visto de maneira negativa pela maioria dos eleitores. Segundo levantamento Genial/Quaest, 53% dos brasileiros conhecem e têm uma imagem negativa do ex-presidente. Os que acham o contrário e têm uma imagem positiva de Bolsonaro somaram 41%, ao passo que 6% responderam não conhecê-lo. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Entre os nove nomes testados pelo instituto de pesquisas, Bolsonaro foi o que teve os maiores índices de imagem negativa e imagem positiva junto à população. Em busca da reeleição, Lula não foi incluído nesse recorte do levantamento da Quaest. Escolhido por Bolsonaro como candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro também não aparece.

Os eleitores que mais têm imagem negativa do ex-presidente são os do Nordeste (67%), os que ganham até dois salários mínimos (59%) e os que se identificam como de esquerda, mas não lulistas (90%).

Os que mais nutrem uma imagem positiva de Jair Bolsonaro são do Sul (58%), os que ganham mais de cinco salários mínimos (52%) e, obviamente, os identificados como bolsonaristas (97%).

A pesquisa também incluiu nomes como Michelle Bolsonaro (39% de imagem positiva, 38% de imagem negativa e 23% de desconhecimento); Geraldo Alckmin (37% em ambos e 26% de desconhecimento); Fernando Haddad (32% positiva, 42% negativa e 26% de desconhecimento); e Silas Malafaia (17% positiva, 46% negativa e 37% de desconhecimento).

Os três nomes mais desconhecidos pelos eleitores foram parlamentares: a senadora Tereza Cristina, com 75% nesse quesito; o presidente da Câmara, Hugo Motta, com 63%; e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com 68%.

Motta tem 11% de imagem positiva e 26% de negativa, enquanto Alcolumbre aparece com 7% e 25%, respectivamente.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre 8 e 11 de janeiro.