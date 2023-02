Leite mantém segredo sobre voto para presidente: 'Não quero ser julgado'

Eduardo Leite também criticou Lula e Bolsonaro durante entrevista ao podcast EM Entrevista (foto: Reprodução/EM Entrevista)

Passados três meses do segundo turno da eleição presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), mantém seu voto em segredo. Ao, ele disse que não quer ser julgado.