Câmara de BH aceita analisar pedido de cassação de Léo Burguês

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), aceitou, nesta segunda-feira (6/2), analisar um pedido de cassação contra o vereador Léo Burguês (União Brasil).









"Esta é uma Casa que conta com parlamentares que trabalham muito pela cidade e levam muito a sério ética, transparência e respeito às instituições. O cesto inteiro não vai ser prejudicado por uma maçã podre", disse Gabriel, em entrevista coletiva na sede da Câmara, na Região Leste de BH.





Caso as denúncias contra Burguês sejam aceitas, três vereadores serão sorteados para compor uma Comissão Processante. O grupo terá noventa dias para apurar o caso e emitir um parecer a respeito. Depois, o tema volta ao plenário, com a necessidade de 28 votos para concretizar a cassação.

Corregedor pede explicações a Burguês

O inquérito construído pela Polícia Civil a respeito de Burguês trata, também, de outras oito pessoas ligadas ao vereador. O dossiê foi remetido ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). No último dia 30, o corregedor da Câmara, Marcos Crispim (PP), deu cinco dias para o colega se manifestar a respeito das acusações. Na sexta-feira (3), Burguês pediu a extensão do prazo por mais 15 dias. A solicitação foi aceita.





A equipe de Léo Burguês foi procurada pelo EM para tratar do caso, mas ainda não houve resposta. No fim de janeiro, quando o inquérito da Polícia Civil veio a público, o político do União Brasil relatou "perplexidade" e "indignação". "Todos os depoimentos negaram devolução de dinheiro e mostraram materialmente e textualmente que todos os assessores prestam serviços de acordo com suas funções no mandato", lê-se em trecho de nota encaminhada pela equipe dele à época.





Caso a cassação se concretize, Burguês, veterano na Câmara Municipal e ex-presidente da Casa, perde os direitos políticos por oito anos.