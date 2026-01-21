Carlos sobre Bolsonaro: ‘Cercado de criminosos de alta periculosidade’

Após visitar o pai pela primeira vez na Papudinha, Carlos Bolsonaro (PL) manifestou revolta em post. Segundo ele, Jair Bolsonaro (PL) está entre “criminosos de alta periculosidade”.

Bolsonaro, que estava preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF), foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), há seis dias.

“É inacreditável ver o estado do ministro da Justiça Anderson Torres, de Silvinei Vasques e do meu pai, presos em um complexo penitenciário que abriga estupradores, sequestradores e criminosos de alta periculosidade”, escreveu.

O trio foi preso por tentativa de golpe de Estado e está na mesma unidade prisional, a Papudinha, como é vulgarmente conhecido o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.

“Fico imaginando o que se passa na mente desses inocentes, condenados à revelia da lei, submetidos a uma situação como essa. É humanamente impossível aceitar isso como normal - algo que nem a lógica mais básica permitiria”, desabafou Carlos.

Caminhada com Nikolas

Antes de ir a Brasília, o filho “02” do ex-presidente estava na estrada em Goiás acompanhando a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira. O mineiro saiu de Paracatu (MG), no Triângulo, rumo a Brasília para protestar contra o governo Lula (PT) e o STF.

Carlos explicou que vai retornar para a caminhada após a visita, mas volta, nesta quinta-feira (22/1), a ver o pai, que ele disse estar preso “sem jamais ter desviado um centavo dos cofres públicos, enquanto outros foram retirados da cadeia para serem alçados ao poder”.

