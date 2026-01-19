Assine
Carlos pergunta quando Bolsonaro poderá ver o mar novamente

Declaração do vereador ocorre enquanto ex-presidente segue preso por decisão do STF, no âmbito das investigações sobre atos golpistas

Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
19/01/2026 14:46

Carlos Bolsonaro diz que pai
Carlos Bolsonaro diz que pai gosta muito do mar e que está privado desse direito

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para comentar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicação, afirmou que o pai “gosta muito do mar” e questionou “quando poderá ver o mar de novo”, em referência ao período em que Bolsonaro permanece na cadeia.

A manifestação ocorre em meio ao avanço dos processos que envolvem o ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro responde a ações relacionadas à atuação após as eleições de 2022, incluindo iniciativas para questionar o resultado das urnas e a tentativa de mobilização contra a ordem democrática. As apurações reuniram depoimentos, documentos e provas colhidas ao longo das investigações.

Com o andamento dos processos, o STF impôs medidas cautelares e, posteriormente, determinou a prisão do ex-presidente, sob o argumento de risco à ordem pública e ao regular andamento das ações. A defesa apresentou recursos e pedidos de revisão das decisões, todos analisados pela Corte.

Desde então, familiares e aliados têm recorrido às redes sociais para comentar o caso e criticar as decisões judiciais, enquanto o Supremo sustenta que as medidas adotadas seguem o devido processo legal. Desde que foi transferido para Papudinha, aliados de Bolsonaro vem pressionando pela prisão domiciliar. Até o momento, não há indicação oficial de mudança na situação jurídica.

jair-bolsonaro prisao tentativa-de-golpe

