Nikolas anuncia caminhada até Brasília contra STF e governo Lula

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou, na manhã desta segunda-feira (19/1), que fará uma “caminhada até Brasília” como forma de protesto político. A iniciativa foi divulgada em vídeo publicado nas redes sociais, gravado após o parlamentar cumprir uma agenda em Minas.

Na gravação, Nikolas afirma que desistiu de retornar para casa após sentir o que classificou como uma inquietação diante do cenário político nacional. Segundo ele, o país vive uma sucessão de “escândalos” que teriam provocado à naturalização de fatos que, em sua avaliação, deveriam gerar maior indignação.

O deputado também mencionou o que chamou de “prisões injustas” relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e citou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Esse sentimento de impotência não é só de vocês. É um sentimento nosso também”, afirmou Nikolas, ao dizer que parte de deputados e senadores compartilharia da mesma avaliação sobre o momento político.

Segundo ele, a caminhada seria uma forma de resistência e de reafirmação política. “A estratégia do nosso inimigo é nos matar em vida. Eles querem nos silenciar, nos jogar para invisibilidade como se a gente não existisse. Então eu vou fazer essa caminhada como um ato simbólico, para que as pessoas relembrem quem nós somos e porque que nós estamos aqui como brasileiros e, principalmente, para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram”, declarou.

O deputado também fez referência às mobilizações de rua que antecederam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e disse não subestimar o “poder da rua” e da mobilização popular. “Sobrou a nossa voz. Se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, o parlamentar não informou detalhes sobre o trajeto, a duração da caminhada ou se haverá atos públicos organizados ao longo do percurso.

