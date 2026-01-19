Bolsonaristas usam trecho de fala de Lula fora do contexto

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Um vídeo com trecho recortado de um discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a circular nas redes sociais nos últimos dias, impulsionado por perfis e parlamentares ligados à extrema-direita. Na gravação, Lula aparece dizendo que “pobre não precisa estudar”, frase apresentada fora de contexto e utilizada para sustentar ataques ao presidente.



A fala foi feita em 16 de janeiro de 2026, durante cerimônia na Casa da Moeda, em Brasília (DF), em celebração aos 90 anos da criação do salário mínimo. No evento, Lula abordava o histórico de desigualdade no acesso ao ensino superior no Brasil.



Entre os que compartilharam o vídeo cortado está o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, que publicou o conteúdo nas redes sociais e posteriormente apagou a postagem. A deputada federal Carol De Toni (PL-SC) também divulgou o trecho descontextualizado e chegou a ser alertada por seguidores, que cobraram a divulgação do discurso completo.



No discurso, Lula utilizou sarcasmo e ironia ao criticar a falta de acesso dos mais pobres à educação formal. Ao mencionar que “pobre nasceu para trabalhar” e que “estudar é coisa de rico”, o presidente fazia referência à exclusão social que marcou a formação do país.



Na sequência do discurso, Lula deixa explícita a crítica a esse modelo e defende a ampliação de oportunidades educacionais. Ele afirma que trabalhadores não querem ser limitados a funções braçais e que a educação é o caminho para formar engenheiros, médicos, professores e doutores de todas as camadas sociais.



Confira a fala na íntegra:

“A República Dominicana foi descoberta em 1498 pelo Colombo. 32 anos depois do Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha uma universidade. E aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso? É porque o pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é coisa de filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha e em qualquer lugar. Mas aqui não. Aqui temos que ser cortador de cana. As pessoas adoravam dizer: ‘Ah, como é bom nordestino, eles sabem trabalhar na construção civil’. A gente não quer ser só pedreiro ou ajudante de pedreiro, que é uma profissão muito valiosa, mas a gente também quer ser engenheiro, doutor, médico, professor. E o que é que precisa fazer? O que precisa fazer é dar oportunidade. Não é o governo que faz. A gente abre a porta para as pessoas passarem. A gente abre as portas e é por isso que a gente está vendo hoje muitos meninos e meninas negras sendo doutor”, disse o presidente Lula.