Bolsonaristas criam fake news e se apropriam do show de Lady Gaga

Ao contrário do que aconteceu após o show de Madonna, bolsonaristas estão elogiando a apresentação de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso porque a cantora usou roupas verde e amarela no figurino do show do último sábado (3/5), o que foi visto como um aceno à direita brasileira. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) chegou a divulgar uma fake news dizendo que Gaga quis dizer que a bandeira do Brasil jamais será vermelha durante a apresentação.

No dia da apresentação, Sóstenes, que é líder do PL na Câmara dos Deputados, fez diversos elogios à cantora, especialmente ao momento em que, durante a música "Abracadabra", a artista removeu um vestido vermelho e revelou um look nas cores da bandeira do Brasil.

Em um post viral, o momento em que Lady Gaga pendura uma bandeira do Brasil no palco e lê uma carta para os fãs teve seu conteúdo alterado. A publicação falsa nas redes diz: "Lady Gaga lê carta e diz: 'A bandeira de vocês jamais será vermelha! Eu amo vocês para sempre!'". Vale destacar que em nenhum momento da apresentação a cantora citou a frase. As roupas verdes e amarelas e a bandeira do Brasil eram apenas uma homenagem ao país.

Na verdade, o discurso da cantora na apresentação foi um agradecimento ao público brasileiro, que esperava pelo retorno da artista ao país desde 2012. Ela fez diversas referências ao cancelamento da participação no Rock in Rio 2017, em razão das dores causadas pela fibromialgia.

Outra a comentar o assunto foi a deputada Carla Zambelli (PL-SP), que sugeriu que o figurino de Gaga era uma resposta à polêmica da camisa vermelha da seleção brasileira e uma indireta à deputada Érika Hilton (PSOL-SP). “Até a Lady Gaga sabe quais são as cores do Brasil, e a CBF não!”, disse em um post.

"Há boatos de que @ladygaga ter cantado de verde e amarelo foi uma resposta aos ataques de HistÉrica Hilton, por conta da fake news propagada por elU a respeito do 1º de maio. Sabem dizer se é verdade?", escreveu Zambelli em outra publicação.

Nas postagens, diversos bolsonaristas chegam a defender a cantora, associando a artista a um suposto apoio à direita. “Foi lindo o show, sou bolsonarista não vi nenhum ato político ou vulgar, foi lindíssimo, pura emoção”, disse uma pessoa.

“Lady Gaga Bolsonarista. A esquerda piraaaaaaaa kk”, escreveu outra. “Comecei achando que seria parecido com a Madonna. Fiquei surpresa, respeito a nossa bandeira, sem lacração, realmente um espetáculo!”, opinou um terceiro perfil.

Vale destacar que Gaga sempre defendeu o direito de grupos minoritários, como a comunidade LGBT. Na letra de “Born this way”, a artista afirma: “Não importa se sou gay, hétero ou bi / Lésbica ou transgênero / Estou no caminho certo, baby / Nasci para sobreviver / Não importa se sou preto, branco ou bege / Latino ou oriental / Estou no caminho certo, baby / Nasci para ser corajosa”.

Além disso, Lady Gaga tem histórico de apoiar democratas e se apresentou na posse de Joe Biden, em 2021. Durante as eleições de 2020, ela declarou apoio ao democrata. Em 2024, Lady Gaga declarou apoio a Kamala Haris e chegou a participar de um comício da opositora de Trump.

Relembre o mega show da cantora: