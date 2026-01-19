Erika Hilton desmente fake news: 'Lula não me chamou de ele'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) negou nesse domingo (18/1) uma fake news disseminada por perfis ligados à extrema-direita segundo a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria se referido a ela no masculino durante um evento no Rio de Janeiro. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar afirmou que a informação é falsa e destacou que não participou da agenda atribuída ao episódio.

“Não, o presidente Lula não me chamou de ‘ele’ durante um evento no Rio de Janeiro. Porque eu literalmente não estava nesse evento. Há dias, estou no interior de São Paulo”, escreveu Erika Hilton no X (antigo Twitter). Segundo ela, o presidente conversava com uma pessoa da plateia. “Eu não sou a única mulher chamada Erika do mundo”, acrescentou. Na ocasião, Lula falava sobre ferramentas de inteligência artificial e alertava para os seus riscos, momento em que usou o 'Erika' como exemplo.

"Vocês mulheres tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de pegar uma foto sua e colocar você pelada. É isso que é a inteligência artificial. Ele (os aplicativos de inteligência artificial) é capaz de tirar uma foto da Erika, com a perna cruzada e amanhã Erika aparecer pelada", disse Lula se referindo às denúncias da inteligência artificial Grok do bilionário Elon Musk, que tem sido utilizada para reproduzir fotos de mulheres, sem o seu consentimento, sem roupas.

A parlamentar atribuiu a circulação da narrativa ao que classificou como uma fixação de grupos bolsonaristas por sua figura pública. Para Erika, o episódio revela preconceito e intolerância, especialmente contra pessoas trans que ocupam espaços de poder institucional. “É inaceitável, pra eles, uma mulher, travesti, não apenas ousar existir como ser uma política que produz mais e é mais útil à sociedade brasileira do que todos os ídolos bolsonaristas somados”, afirmou.,

No texto, a deputada também criticou o fato de a fake news ter desviado o foco do conteúdo do discurso de Lula no evento. Ela ressaltou que a fala do presidente fazia um alerta sobre os riscos do uso de inteligências artificiais para a produção de pornografia sem consentimento e até de material envolvendo exploração infantil. “Pros bolsonaristas, isso não parece ser um problema. Pra eles, problema é gente trans existir”, escreveu.

Não, o presidente Lula não me chamou de "ele" durante um evento no Rio de Janeiro.



Porque eu literalmente não estava nesse evento. Há dias, estou no interior de São Paulo.



E Lula estava conversando com uma pessoa da plateia. Eu não sou a única mulher chamada Erika do mundo.… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 18, 2026

Lula já saiu em defesa de Erika Hilton

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se manifestou publicamente em defesa da deputada federal Erika Hilton em episódio recente envolvendo sua identidade de gênero. Em abril do ano passado, Lula afirmou que defender a identidade de gênero da parlamentar e de outras pessoas trans é uma forma de defender a soberania brasileira.

Na ocasião, o presidente pediu ao Ministério das Relações Exteriores que emitisse uma nota demonstrando a “inconformidade do Brasil com a ingerência de uma embaixada no passaporte de uma brasileira”. A declaração ocorreu após a deputada ter sua identidade de gênero desconsiderada durante o processo de emissão de visto diplomático para os Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Erika, o que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável”, afirmou Lula durante reunião no Palácio do Planalto. “Você não foi pedir mudança de sexo, foi pedir passaporte para fazer uma viagem aos Estados Unidos. Era isso que eles deveriam ter te dado. E defender isso é defender a soberania brasileira”, completou.

