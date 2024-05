A deputada federal Erika Hilton (Psol) fez apelo por políticas públicas específicas para o combate à violência contra pessoas LGBTQIAPN+ na manhã desta sexta-feira (17/5), data que marca a celebração do Dia Internacional contra a LGBTfobia. A deputada é a primeira pessoa negra e trans a ocupar o cargo no Brasil.



Em postagem no X (antigo Twitter) e no Instagram, Hilton também relembrou a origem da data: a celebração da decisão da Organização Mundial da Saúde em desclassificar a homossexualidade como transtorno mental.

"No Brasil, a data foi instituída em 2010, quando o então presidente Lula assinou uma Lei que formalizava o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. Uma data de reflexão, organização e resistência a favor dos direitos de nossa comunidade, que ainda padece de políticas públicas específicas e de combate à violência e a intolerância. Que neste e em todos os demais dias, sejamos vistos como sujeitos de direitos sociais", escreveu.

Hoje, dia 17 de Maio, é celebrado mundialmente o Dia Internacional contra a LGBTfobia.



A data foi escolhida para comemorar a decisão da Organização Mundial da Saúde, em 1990, há apenas 34 anos, de desclassificar a homossexualidade como um…







A resolução foi assinada em 1990 e retirou a sexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID) há apenas 34 anos, marcando o primeiro grande passo para a luta dos direitos do movimento LGBTQIA+.



Representatividade no poder





Além de Erika Hilton, outras pessoas da comunidade também estão no poder com ações a favor dos direitos LGBTQIAPN+. Em 2023, foi formada a primeira bancada LBGTQIA+ no Parlamento, com o objetivo de “sistemático ataque aos direitos LGBT+ promovidos pela extrema-direita”.

Também compõem a bancada as parlamentares Duda Salabert (PDT), deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte, e a deputada estadual pelo Sergipe Linda Brasil (Psol).



Já em Minas Gerais, notáveis nomes no combate à violência contra pessoas homossexuais, bissexuais e transsexuais são Bella Gonçalves (Psol), deputada estadual, pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte e abertamente lésbica, Gabriel Azevedo (sem partido), vereador, presidente da Câmara de BH e assumidamente bissexual, e Iza Lourença (Psol), vereadora da capital mineira e também bissexual.



Em 2023, Bella Gonçalves liderou o ranking de PLs pró-LGBTQIA+ em Minas Gerais, com sete propostas ao longo do ano. Dentre elas, está a proibição de “terapias de conversão” sexual e/ou de gênero no estado, além da criação de políticas de prevenção ao suicídio para pessoas LGBTQIA+.

