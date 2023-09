Nova presidente do PSOL Minas revela prioridades do partido

440

Thais Console defende um efrentamento contundente ao governo Zema (foto: Pamela Margarida/PSOL)

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) elegeu a advogada e militante social Thais Console como nova presidente para o seu diretório estadual em Minas Gerais. Console foi escolhida pelos correligionários durante o congresso no último domingo (17/9), e defende que o partido siga atuando em um enfrentamento contundente aos projetos do governo de Romeu Zema (Novo).









“Essa vitória é um fruto da vinda dos movimentos populares para o PSOL . É uma gestão do campo político que já se anuncia desde a última conferência eleitoral do partido, que teve a decisão histórica de apoiar Lula desde o primeiro turno, o que não acontecia nacionalmente desde a fundação. Esse acerto estratégico nas eleições nacionais possibilitou criar condições em Minas Gerais para a gente manter as nossas cadeiras”, disse, em entrevista ao Estado de Minas.





Thais afirma que o principal desafio do partido é fazer esse enfrentamento a gestão Zema, elegendo como “tarefa prioritária” da legenda. Já para o pleito municipal de 2024, o partido pretende atuar na mesma linha que sustentou o crescimento parlamentar.





“Acho que se a gente conseguir traduzir esse saldo organizativo para nosso corpo parlamentar, seja nas câmara municipais, seja nas prefeituras, a gente tem um salto de qualidade como ator relevante da Política Mineira”, disse Thais, afirmando querer manter uma gestão de responsabilidade política com os posicionamentos.





“Nós vamos criar todas as condições, como tentamos forjar essas condições no curso do processo eleitoral passado, para construir a unidade que for necessária para derrotar a extrema-direita no Estado de Minas Gerais. Não é mais um PSOL sectário, um PSOL isolado da conjuntura”, emendou.

BH

Thais ainda explica que pretende seguir em diálogo com os partidos aliados, como o PT e a federada Rede Sustentabilidade, defendendo os interesses do PSOL, mas que ainda não há uma estratégia definida para as eleições de 2024. “Nós não vamos medir esforços para manter a posição que vem se consolidando majoritariamente no PSOL, e que vai fazer com que o partido tenha todas as condições para ganhar a prefeitura de São Paulo”, disse.





Na capital paulista, o partido lançou o deputado Guilherme Boulos como pré-candidato à prefeitura, com um apoio histórico do PT que abriu mão de uma candidatura própria pela primeira vez. Em BH os rumos ainda não estão definidos, mas Thais defende um diálogo em torno do nome da deputada estadual Bella Gonçalves.





Para a nova presidente do PSOL as eleições de 2024 são fundamentais para consolidar a retomada da esquerda e deve repetir as tensões do último pleito. “Ainda tem muita água para rolar ainda na construção de uma frente mais ampla. Mas se o PSOL fizer a opção de lançar uma candidatura própria, nós temos um nome à disposição”, explica.





Segundo ela revelou, Bella teria a vontade de disputar a prefeitura de Belo Horizonte (PBH). “É um nome com competitividade eleitoral. É um nome que disputa posição, um nome que, eu pessoalmente acho, tem todas as condições de ultrapassar as barreiras históricas do nosso percentual das majoritárias”, completou.