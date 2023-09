Suplicy revela diagnóstico de Parkinson e tratamento com cannabis medicinal

Segundo o petista Eduardo Suplicy, doença de Parkison está em estagio inicial e com sintomas leves (foto: Reprodução/Instagram)

Eduardo Suplicy, 82 anos, foi diagnosticado com Parkinson e revelou que faz uso da cannabis medicinal como tratamento da doença. Nesta terça-feira (19/9), ele estará presente na audiência pública na Câmara dos Deputados que vai debater a proposta que prevê a regulamentação do cultivo e da distribuição da cannabis do Brasil. O deputado estadual por São Paulo dará um depoimento sobre o próprio tratamento.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Eduardo Suplicy revelou ter sido diagnosticado, no fim de 2022, com a doença de Parkinson em estágio inicial, apresentando sintomas leves.

"Eu não me dei conta de que tinha Parkinson. Só mais tarde, conversando com a doutora Luana Oliveira, é que fui percebendo alguns sintomas. Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa. Tremia um pouco. Tinha também dores musculares na perna esquerda", relatou o petista.

O deputado recebeu o diagnóstico pela doutora Luana Oliveira, neurologista do núcleo de Cannabis Medicinal do hospital Sírio-Libanês e iniciou o tratamento com o óleo de CBD — tomando cinco gotas do medicamento no café da manhã, cinco gotas à tarde e outras cinco no período noturno — adquirido através de importação.

"Tudo melhorou bastante. A dor na perna sumiu. O tremor, na hora de comer, melhorou. Tenho caminhado com firmeza", comemora Suplicy após o início do tratamento.

Militância pela regulamentação da maconha





Eduardo Suplicy tem usado as redes sociais como meio de militar pela regulamentação na maconha. Em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (18/9), o deputado entrou na trend de usar um vídeo do cantor Bruno Mars no Brasil para chamar atenção para a causa e convocar as pessoas a acompanharem a audiência pública.

"Nosso amigo Bruno Márcio vem lembrar que amanhã, terça-feira, é dia de pressionar o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o recurso ao Projeto de Lei 399 que permite o plantio da cannabis em solo brasileiro entre na pauta para ser votado. Mas Bruninho Márcio avisa: todas as associações terapêuticas, pacientes, profissionais de saúde e demais apoiadores devem acompanhar a audiência pública, às 10h da manhã em Brasília, mesmo que à distância, pela TV Câmara, manifestando pelas redes sociais a importância da votação e aprovação do projeto para a qualidade de vida de milhares de brasileiras e brasileiros. Vamos juntos!", escreveu.

O deputado também esteve presente na Expocannabis Brasil, que aconteceu no fim de semana, em São Paulo. O evento, que acontece anualmente no Uruguai e teve sua primeira edição no Brasil, reúne marcas, experiências, palestras e aprendizados relacionados à cultura e à indústria da cannabis.

"O sucesso da Expocannabis Brasil em SP demonstrou a urgência do Congresso Nacional aprovar a Lei 399, que regulamenta a cannabis medicinal no Brasil e autoriza o seu plantio. Os ingressos acabaram antes da feira começar. Foi um encontro inédito, que reuniu 142 expositores de 7 países; 9 associações e 128 palestrantes, sendo mais da metade mulheres", compartilhou nas redes sociais.